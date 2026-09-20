Неделя с 21 по 27 сентября для Тельцов будет насыщена эмоциями — от дружеских недопониманий до глубокой романтики. Свой прогноз на этот период опубликовало издание Horoscope.com, и в нём есть несколько важных ориентиров для тех, кто родился под этим знаком.

Работа и финансы

Понедельник может забрать немного энергии — придётся выступить в роли миротворца между двумя друзьями, и это задача не из приятных. Но уже со вторника настроение изменится, и лёгкость, которую вы почувствуете в личной жизни, поможет иначе взглянуть на рабочие дела. В четверг придётся поработать серьёзнее, однако сделать это будет намного легче, если мысли заняты приятными эмоциями, а не тревогой. Это удачное время, чтобы довести начатые дела до конца, не откладывая их на потом.

Отношения

Главная тема недели — именно отношения. Понедельник испытает ваше терпение: придётся уравновешивать чужой конфликт, оставаясь нейтральным. Зато вторник принесёт романтику и ощущение лёгкости — вокруг вдруг станет больше красоты и приятных мелочей, и это настроение сохранится до конца недели. Субботнее эмоциональное напряжение не стоит переживаний: оно лишь покажет, насколько глубокие чувства есть между вами и партнёром. Главное — не драматизировать, а воспринимать это как подтверждение близости.

Здоровье и энергия

Общий энергетический фон недели благоприятный: приятные эмоции добавляют сил и помогают легче переживать загруженные дни. Однако в воскресенье стоит следить за собственными реакциями — есть риск воспринять мелочь слишком остро. Дайте себе время на спокойный отдых вечером, меньше спорьте и больше слушайте — это поможет завершить неделю без лишней усталости.

Лучшие дни недели

Самыми удачными днями станут вторник и четверг: первый принесёт романтику и лёгкость, а второй позволит продуктивно поработать в хорошем настроении. Субботу также стоит выделить — именно тогда отношения раскроются особенно искренне, хоть и с определённым напряжением.