Тариф на электроэнергию для населения остаётся на уровне 4,32 грн за 1 кВт·ч как минимум до 31 октября, а вероятнее всего — до конца 2026 года. Однако уже в 2027 году правительство может вернуться к его пересмотру.

Коммунальные тарифы в Украине пока защищены мораторием, однако главный риск для бытовых потребителей уже в следующем году касается именно электроэнергии. Тариф на свет для населения останется на уровне 4,32 грн за 1 кВт·ч как минимум до 31 октября, а скорее всего — не изменится и до конца 2026 года.

Экономист Алексей Кущ в эфире Новины.LIVE объяснил: Украина готовится к реформированию энергетического рынка под давлением внешних партнёров, и это постепенно лишит правительство ручного контроля над ценообразованием на базовые услуги.

«Отчуждение правительства от ручного регулирования будет означать формирование стоимости электроэнергии и тепла исключительно по рыночным механизмам, где цена для населения может расти в зависимости от спроса. В ближайшее время, я не думаю, что будут снимать моратории на повышение коммунальных услуг. Разве что будет пересматриваться плата за воду и водоотведение, но этот тариф не входит в моратории», — цитирует экономиста издание.

Кто сейчас «дотирует» дешёвый свет для населения

Народный депутат Сергей Нагорняк напомнил, что нынешний тариф для населения фактически поддерживается за счёт двух государственных компаний — «Энергоатома» и «Укргидроэнерго». Именно они несут значительную часть финансовой нагрузки, ведь люди платят за электроэнергию меньше её экономически обоснованной стоимости.

Из-за этой нагрузки, а также из-за требований международных партнёров, в 2027 году правительство и может вернуться к вопросу пересмотра тарифа. Окончательного решения о новой цене пока нет.

Какие тарифы защищены мораторием

В отличие от электроэнергии, тарифы на теплоснабжение, природный газ и горячую воду защищены мораторием на повышение, который действует во время военного положения. Поэтому резкого пересмотра этих платежей до завершения действия моратория не ожидается.

Иначе работают тарифы на холодную воду и водоотведение — их могут менять органы местного самоуправления. Решения о подорожании в отдельных городах принимают городские советы.

Когда могут пересмотреть тариф на свет

В ближайшие месяцы платёжка за свет не изменится: до 31 октября, а вероятно и до конца года, будет действовать тариф 4,32 грн за 1 кВт·ч. Главный риск для бытовых потребителей касается 2027 года, когда правительство может пересмотреть стоимость электроэнергии — но окончательного решения о новой цене пока нет.

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