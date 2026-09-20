За перші вісім місяців 2026 року Україна стала нетто-імпортером молочної продукції за вартістю: імпорт обійшовся дорожче, ніж країна заробила на експорті. Ввезення зросло майже на 40%, тоді як валютна виручка від української молочки за кордоном впала на 17%.

Подорожчання молочних продуктів в Україні набирає нових обертів: за вісім місяців 2026 року країна стала нетто-імпортером молочної продукції за вартістю. Тобто на закупівлю молочки за кордоном Україна витратила більше, ніж заробила на її експорті.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока. За січень–серпень імпорт молочної продукції склав $253,13 млн, тоді як експорт — $248,79 млн. Різниця на користь імпорту — близько $4,34 млн.

У натуральному вимірі тренд ще виразніший. Ввезення сягнуло 56,2 тис. тонн: це на 39% більше, ніж торік, а в грошах — на 23%. Натомість Україна вивезла 86,92 тис. тонн молочки — обсяги скоротилися на 7%, а валютна виручка впала одразу на 17%.

Сири — це понад половина всього імпорту

Левову частку завезеної молочної продукції становлять сири: на них припадає 58% українського імпорту молочки. Експорт структурований більш рівномірно: морозиво формує 26% поставок за кордон, згущене молоко та вершки — 25%, сири — 17%, вершкове масло — 11%, а молочна сироватка — 7%.

Що показав серпень

Лише за серпень Україна імпортувала 8,23 тис. тонн молочних продуктів — на 6% менше, ніж у липні, але на 59% більше, ніж у серпні минулого року. Експорт за місяць склав 10,86 тис. тонн на $30,51 млн: фізичні обсяги впали на 11% до липня, а виручка — на 18%. Зовнішньоторговельне сальдо молочки за серпень було від'ємним — мінус $3,34 млн.

Найбільше за місяць просіло вершкове масло — його експорт скоротився на 42%. Водночас поставки незгущеного молока та вершків зросли на 31% до липня, сирів — на 8%, а кисломолочної продукції — на 2%.

На що розраховують виробники

Покращити ситуацію може попит із Європейського Союзу: там скорочується виробництво молока-сировини й дорожчають біржові молочні товари. Однак для збереження доступу до євроринку українські виробники мають виконувати вимоги ЄС, зокрема щодо благополуччя тварин; повністю адаптуватися Україна повинна до 1 січня 2028 року.

Окремий виклик — логістика. Через проблеми з морськими перевезеннями компанії змушені спрямовувати вантажі через Дунай, залізницю та автошляхи на західному кордоні. За наведеними даними, тимчасові витрати на логістику зросли на 40–50%.

Що це означає для покупців

Зростання імпорту на тлі скорочення експорту — сигнал, що на внутрішньому ринку українську молочку активніше заміщає імпортна, а сировина для власних виробників дорожчає. Для споживача це зазвичай означає тиск на ціни: коли менше власного продукту й зростають витрати на логістику, вартість молочки в магазинах повзе вгору.

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