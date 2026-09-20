За первые восемь месяцев 2026 года Украина стала нетто-импортером молочной продукции по стоимости: импорт обошелся дороже, чем страна заработала на экспорте. Ввоз вырос почти на 40%, тогда как валютная выручка от украинской молочки за границей упала на 17%.

Подорожание молочных продуктов в Украине набирает новые обороты: за восемь месяцев 2026 года страна стала нетто-импортером молочной продукции по стоимости. То есть на закупку молочки за границей Украина потратила больше, чем заработала на ее экспорте.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока. За январь–август импорт молочной продукции составил $253,13 млн, тогда как экспорт — $248,79 млн. Разница в пользу импорта — около $4,34 млн.

В натуральном измерении тренд еще выразительнее. Ввоз достиг 56,2 тыс. тонн: это на 39% больше, чем в прошлом году, а в деньгах — на 23%. Вместо этого Украина вывезла 86,92 тыс. тонн молочки — объемы сократились на 7%, а валютная выручка упала сразу на 17%.

Сыры — это более половины всего импорта

Львиную долю ввезенной молочной продукции составляют сыры: на них приходится 58% украинского импорта молочки. Экспорт структурирован более равномерно: мороженое формирует 26% поставок за границу, сгущенное молоко и сливки — 25%, сыры — 17%, сливочное масло — 11%, а молочная сыворотка — 7%.

Что показал август

Только за август Украина импортировала 8,23 тыс. тонн молочных продуктов — на 6% меньше, чем в июле, но на 59% больше, чем в августе прошлого года. Экспорт за месяц составил 10,86 тыс. тонн на $30,51 млн: физические объемы упали на 11% к июлю, а выручка — на 18%. Внешнеторговое сальдо молочки за август было отрицательным — минус $3,34 млн.

Больше всего за месяц просело сливочное масло — его экспорт сократился на 42%. В то же время поставки несгущенного молока и сливок выросли на 31% к июлю, сыров — на 8%, а кисломолочной продукции — на 2%.

На что рассчитывают производители

Улучшить ситуацию может спрос из Европейского Союза: там сокращается производство молока-сырья и дорожают биржевые молочные товары. Однако для сохранения доступа к евроринку украинские производители должны выполнять требования ЕС, в частности по благополучию животных; полностью адаптироваться Украина должна до 1 января 2028 года.

Отдельный вызов — логистика. Из-за проблем с морскими перевозками компании вынуждены направлять грузы через Дунай, железную дорогу и автодороги на западной границе. По приведенным данным, временные расходы на логистику выросли на 40–50%.

Что это значит для покупателей

Рост импорта на фоне сокращения экспорта — сигнал, что на внутреннем рынке украинскую молочку активнее замещает импортная, а сырье для собственных производителей дорожает. Для потребителя это обычно означает давление на цены: когда меньше собственного продукта и растут расходы на логистику, стоимость молочки в магазинах ползет вверх.

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