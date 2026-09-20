Неделя с 21 по 27 сентября будет неравномерной: одни знаки получат мощный старт в начале недели, другим придётся подождать до четверга или пятницы, чтобы почувствовать прилив энергии. Самыми важными днями станут понедельник и четверг-пятница — именно тогда для большинства знаков открываются новые возможности. Свой прогноз на этот период опубликовало издание Horoscope.com, и мы пересказываем главные акценты по каждому знаку.

Овен

Понедельник станет отличным днём для отношений и личной жизни — дома, на работе, повсюду вы почувствуете, что вам ничто не помешает. Творчество и здоровая конкуренция держат вас в тонусе. Во вторник и среду настроение немного упадёт: бытовые дела и споры среди друзей могут выматывать. Но уже в четверг и пятницу вы вернётесь в игру ещё сильнее. Определите, кто самый важный человек в вашей жизни, и подарите ему внимание. Выходные будут медленными, но именно самые красивые вещи в жизни растут долго.

Телец

В понедельник придётся разрешать спор между двумя друзьями — не самое приятное занятие, но нужное. Зато вторник принесёт романтику и легкость, а ощущение красоты вокруг продержится до конца недели. Рабочие дела в четверг кажутся не такими тяжёлыми, когда мысли заняты любовью, а насыщенная субота лишь подтвердит, насколько глубоки ваши чувства друг к другу. В воскресенье стоит сдерживать эмоции и не реагировать слишком остро на мелочи.

Близнецы

Лёгкая дискуссия с другом в начале недели добавит вам бодрости и остроты мысли. Это отличный момент, чтобы вовлечь как можно больше людей в содержательные разговоры, а не просто убивать время. Коммуникативные навыки понадобятся в среду, когда общение с родственником окажется непростым. Четверг и пятница подарят больше искреннего удовольствия, а одиноким Близнецам может представиться романтическая перспектива. На выходных появится новый проект, который как раз займёт ваш неугомонный разум.

Рак

Не соглашайтесь на меньшее — идёт ли речь о финансах, работе или отношениях, вы имеете право ждать лучшего. Уверенность, с которой вы входите в неделю, сделает вторник и среду особенно удачными. Вы не боитесь делать то, что нужно для собственного счастья. Уборка дома в четверг станет путём к внутреннему спокойствию, а пятница хорошо подходит для работы над собой. На выходных вас накроет поток вариантов и решений — не берись за то (или того), в чём не уверены.

Лев

Вы на вершине мира! Величие и теплота понедельника — доказательство того, что вы на правильном пути. Используйте этот позитивный импульс, чтобы двигаться ещё выше. Во вторник и среду обратите внимание на финансовые вопросы — возможно, пора кое-что пересмотреть. В четверг и пятницу отложите счета и проведите время с друзьями, устройте импровизированную вечеринку. В пятницу возможно неожиданное и приятное романтическое событие. На выходных доверьтесь своей интуиции.

Дева

Вы знаете правило: чем больше хаоса, тем гибче нужно быть. Ваша способность держаться невозмутимо окупится уже во вторник — будет выглядеть, будто жонглировать делами для вас привычное занятие. Среда хорошо подходит для старта нового проекта, а четверг — для крупной совместной покупки с партнёром. В пятницу нерешительность немного притормозит вас, но на выходных вы пересмотрите цели и к воскресенью будете иметь более чёткий план.

Весы

В понедельник к вам будут обращаться за советами, будто у вас есть все ответы. У вас много ответов, но не все — важно это признать. Несмотря на это, окружающие видят в вас лидера, и это приятно. Во вторник и среду делайте максимум из имеющихся ресурсов и следите, чтобы все ладили между собой. Отношения — ключевая тема, в том числе романтические, которые проявятся в четверг и пятницу. На выходных вас займёт вопрос, связанный с бизнесом — немного эгоистично, но не вредно.

Скорпион

Понедельник на работе будет напоминать полосу препятствий — не лучший день, чтобы просить повышение или вмешиваться в чужой конфликт. Держитесь в стороне, если коллега на пределе. Вторник и среда окажутся удачными почти во всём. Вы чувствуете особую близость с другом — именно к нему стоит обратиться в четверг за советом в важном решении. Вторую половину недели вы проведёте, обмениваясь идеями. Ваше терпение впечатлит окружающих на выходных.

Стрелец

Любое путешествие в понедельник станет отличным опытом — возможно неожиданное повышение класса обслуживания или другой приятный бонус. Даже если остаётесь дома, удача найдёт способ проявиться, так что будьте готовы к всплеску оптимизма. В середине недели худшее, что может произойти — начальник в плохом настроении. В конце недели вас ждёт множество социальных планов, а пятничный смех заменит тренировку. В субботу и воскресенье захочется побыть наедине со своими мыслями и фантазией.

Козерог

Понедельник не будет триумфальным — ресурсов мало, и никто не готов делиться. Но во вторник неожиданный звонок от дальнего друга изменит настроение, а в среду прорыв позволит сделать многое за один день. В четверг и пятницу вы попытаетесь закрепить успех, хотя энергия немного подведёт — возможно, не только ваша. На выходных все снова будут на одной волне, и вы почувствуете себя готовыми к будущему как никогда.

Водолей

Иногда самые невероятные эксперименты приводят к самым удивительным открытиям — это касается не только науки, но и отношений. Понедельник станет временем попыток новых подходов в общении с людьми. Во вторник и среду вы ещё пытаетесь понять, чего от вас хотят другие, но уже в четверг взаимодействие станет намного более естественным и комфортным. Пятница — лёгкий, беззаботный день, а вот в субботу и воскресенье голова наполнится глубокими мыслями.

Рыбы

В понедельник ваше воображение тянется в мир фантазий, хотя рядом разворачиваются не менее интересные реальные события. Во вторник или среду вместо критики друга попробуйте подумать, как ему помочь. В четверг появится желание убираться — и это наведёт порядок не только дома, но и в других сферах жизни. Если кто-то должен вам денег, в пятницу уместно об этом напомнить. Субота и воскресенье пройдут в практичном настроении, но подписывать документы в эти дни лучше не стоит.