При 40 годах стажа размер пенсии зависит прежде всего от официальной зарплаты: минимум составляет около 3 000–3 200 гривен, а при высоком заработке — от 6 000 гривен и выше, поэтому эквивалент 100 долларов преодолевают не все.

Пенсия за 40 лет стажа в Украине зависит не только от количества отработанных лет — решающим остается уровень официальной зарплаты, с которой уплачивался единый социальный взнос. Поэтому осенью 2026 года два человека с одинаковым стажем могут получать кардинально разные суммы, и только часть из них преодолеет отметку эквивалента 100 долларов.

Сколько начислят при минимальном заработке

В 2026 году базовый минимум пенсии составляет 2 684 гривни. Для людей со стажем 40 лет выплата автоматически увеличивается за счет надбавки за каждый год сверх нормы: доплата идет за стаж свыше 35 лет для мужчин и свыше 30 лет для женщин. В итоге такой пенсионер получает примерно 3 000–3 200 гривен — это все еще меньше эквивалента 100 долларов.

Когда пенсия превышает 100 долларов

А вот украинцы, которые имели официальные зарплаты на уровне или выше средней по стране, получают значительно большие суммы. По данным Пенсионного фонда Украины, которые приводит «Первый бизнесовый», пенсии для людей с 40 годами стажа и высоким коэффициентом заработка могут составлять 6 000–8 000 гривен, а в отдельных случаях — более 10 000 гривен. Такие выплаты уже превышают эквивалент 100 долларов.

Почему стаж сам по себе ничего не гарантирует

В формуле расчета решающим является коэффициент заработка — соотношение официальной зарплаты человека к средней зарплате по стране, которая закладывается в основу начислений. Чем выше была «белая» зарплата и чем больше ЕСВ уплатил работодатель, тем больше будет выплата даже при одинаковом стаже. Поэтому те, кто годами получал зарплату «в конверте», даже со стажем 40 лет останутся близкими к минимальным начислениям.

Как узнать размер своей пенсии

Проверить накопленный страховой стаж и персонифицированные данные о заработке можно в электронном кабинете Пенсионного фонда Украины на портале portal.pfu.gov.ua. После авторизации через квалифицированную электронную подпись или BankID в разделе о страховом стаже отображается, сколько лет зачтено и какой коэффициент заработка учтен. Это позволяет заранее оценить, на какую выплату можно рассчитывать после выхода на пенсию.

Главный вывод прост: сам факт 40 лет стажа еще не означает, что пенсия «достигнет» 100 долларов — все решает официальный заработок в течение трудовой жизни.

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