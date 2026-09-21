Подорожание топлива в Украине на АЗС продолжается — ценники на заправках вплотную приблизились к отметке 100 гривен за литр. Почему дорожает бензин и дизель и что будет с ценами дальше, объяснил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, которого цитирует Главред.

По его словам, оптовые цены на нефтепродукты в Европе достигли рекордных уровней как минимум с начала 1970-х годов. Украина импортирует 95% топлива по мировым котировкам, к которым добавляются наценка зарубежных поставщиков, а также внешняя и внутренняя логистика.

«Украина импортирует топливо вместе с ценой. По такой же цене покупают топливо и европейцы. Рынок один, а зарплаты, к сожалению, у нас несколько другие», — написал эксперт. Он подчеркнул, что топливный кризис охватил весь мир: во Франции на АЗС не хватает топлива, в Германии литр превысил 2,5 евро, а в США дизель местами подорожал до 8 долларов за галлон.

Почему подорожало топливо

Главной причиной скачка Куюн назвал военную кампанию США против Ирана. Он обратил внимание на разницу в ценах на дизель — почти 300 долларов за тонну, тогда как до войны она не превышала 50 долларов, а преимущественно составляла 10–20 долларов за тонну.

В 2023 году Европа отказалась от импорта российского дизеля и сделала ставку, в частности, на Ближний Восток. Однако после военной кампании США против Ирана мир пережил ценовой шок, от которого, по словам эксперта, еще предстоит оправиться.

Бензин, топливо, заправка, АЗС. Фото: YouTube

Сколько стоит топливо сейчас

На этой неделе мир увидел рекорд цен на дизельное топливо — 1644 доллара за тонну. Бензин также обновил исторический максимум — 1377 долларов за тонну. Именно поэтому ценники на украинских АЗС приблизились к рекордным 100 гривнам за литр.

В то же время эксперт отмечает, что мировая экономика таких цен не выдержит, и это должно запустить механизмы, которые остановят скачок. «Сегодня котировки немного снизились, возможно, на этих уровнях ситуация стабилизируется», — добавил он, назвав дальнейшую перспективу «такой же туманной, как и будущее развитие событий на Ближнем Востоке».

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