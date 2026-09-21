Подорожание бензина в Украине продолжается: ценники на АЗС вплотную приблизились к 100 гривнам за литр, а оптовые котировки обновили исторические максимумы. Эксперт рынка объяснил, что вызвало скачок и продолжится ли рост.

Подорожание топлива в Украине на АЗС продолжается — ценники на заправках вплотную приблизились к отметке 100 гривен за литр. Почему дорожает бензин и дизель и что будет с ценами дальше, объяснил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, которого цитирует Главред.

По его словам, оптовые цены на нефтепродукты в Европе достигли рекордных уровней как минимум с начала 1970-х годов. Украина импортирует 95% топлива по мировым котировкам, к которым добавляются наценка зарубежных поставщиков, а также внешняя и внутренняя логистика.

«Украина импортирует топливо вместе с ценой. По такой же цене покупают топливо и европейцы. Рынок один, а зарплаты, к сожалению, у нас несколько другие», — написал эксперт. Он подчеркнул, что топливный кризис охватил весь мир: во Франции на АЗС не хватает топлива, в Германии литр превысил 2,5 евро, а в США дизель местами подорожал до 8 долларов за галлон.

Почему подорожало топливо

Главной причиной скачка Куюн назвал военную кампанию США против Ирана. Он обратил внимание на разницу в ценах на дизель — почти 300 долларов за тонну, тогда как до войны она не превышала 50 долларов, а преимущественно составляла 10–20 долларов за тонну.

В 2023 году Европа отказалась от импорта российского дизеля и сделала ставку, в частности, на Ближний Восток. Однако после военной кампании США против Ирана мир пережил ценовой шок, от которого, по словам эксперта, еще предстоит оправиться.

Сколько стоит топливо сейчас

На этой неделе мир увидел рекорд цен на дизельное топливо — 1644 доллара за тонну. Бензин также обновил исторический максимум — 1377 долларов за тонну. Именно поэтому ценники на украинских АЗС приблизились к рекордным 100 гривнам за литр.

В то же время эксперт отмечает, что мировая экономика таких цен не выдержит, и это должно запустить механизмы, которые остановят скачок. «Сегодня котировки немного снизились, возможно, на этих уровнях ситуация стабилизируется», — добавил он, назвав дальнейшую перспективу «такой же туманной, как и будущее развитие событий на Ближнем Востоке».

Ранее Politeka сообщала, подорожание бензина в Украине: эксперт рассказал, почему топливо побило исторический рекорд.

Также Politeka сообщала, подорожание бензина в Украине: стоимость пробила психологическую планку.