Мобілізація в Україні триває, і навіть наявність броні від призову не означає повного звільнення від викликів до ТЦК. Юристи пояснили, чи можуть вручати повістку заброньованим працівникам і як діяти після її отримання.

Бронювання від мобілізації в Україні не скасовує військового обліку: працівники критично важливих підприємств мають відстрочку від призову, але це не означає повного звільнення від викликів до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Як пояснила в коментарі для УНІАН адвокатка LEGAL STRATEGY Віолета Монастирська, повістка — це лише документ про виклик до ТЦК. Вона не дорівнює мобілізації і не скасовує бронювання автоматично. Водночас заброньований працівник зобов'язаний з'явитися за викликом: ігнорування повістки без поважних причин розцінюють як адміністративне правопорушення.

За це передбачено штраф до 17 тисяч гривень. У разі отримання повістки адвокатка радить одразу повідомити роботодавця та підготувати документи, що підтверджують бронювання: посвідчення про бронь або довідку з підприємства із зазначенням посади. З собою також варто мати паспорт і військово-обліковий документ або витяг із застосунку «Резерв».

Важливо зафіксувати факт подання документів — отримати відмітку або акт про їх прийняття: це стане доказом у разі подальших спорів. Якщо ж ТЦК перевищить повноваження, оскаржувати слід не саму повістку, а наступні рішення — постанову про штраф, наказ про мобілізацію чи відмову у відстрочці. Такі дії розглядає адміністративний суд.

Чи можуть мобілізувати з чинною бронею

Особа з чинною бронню не підлягає мобілізації протягом усього строку дії відстрочки. Це закріплено у статті 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Бронювання тимчасово звільняє працівника критично важливого підприємства від призову на військову службу, але не виключає його із системи військовозобов'язаних.

Винятки, за яких мобілізація можлива навіть за наявності броні, все ж існують. Передусім це випадок, коли людина добровільно відмовляється від відстрочки та підписує відповідну заяву. Ризики виникають і тоді, коли бронювання оформлене з помилками або визнане недійсним через порушення процедури — у таких випадках статус відстрочки можуть скасувати, і людину повторно підлягатимуть мобілізації за чинними правилами.

Що робити після отримання повістки

Повідомити роботодавця одразу після отримання виклику.

Підготувати документи про бронювання: посвідчення про бронь або довідку з підприємства з посадою.

Взяти паспорт і військово-обліковий документ або витяг із «Резерву».

З'явитися до ТЦК і підтвердити свій статус, отримати відмітку чи акт про прийняття документів.

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