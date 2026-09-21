Мобілізація в Україні триває, тож військовозобов'язані, які пройшли військово-лікарську комісію, мають право не погодитися з її висновком. Адвокатка пояснила два законні способи оскаржити рішення ВЛК.

Мобілізація в Україні та оскарження висновку військово-лікарської комісії — тема, яка дедалі частіше цікавить військовозобов'язаних. Після проходження ВЛК людина не завжди погоджується з рішенням щодо придатності до військової служби, але в такому разі висновок можна законно оскаржити.

Адвокатка АО «Юридична фірма "Марусяк і Партнери"» Оксана Воробей пояснила, що способів оскаржити рішення ВЛК є два — адміністративний і судовий. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар юристки для РБК-Україна.

Скарга до вищої ВЛК

Якщо військовозобов'язаний не погоджується з висновком комісії, насамперед варто подати скаргу до вищої ВЛК. До звернення обов'язково додають підтверджувальні медичні документи, результати обстежень і висновки лікарів.

Звернення до суду

Якщо скарга до вищої комісії не дала результату, особа має право звернутися до суду. Водночас суди не скасовують безпосередньо медичний діагноз, а зобов'язують провести огляд повторно.

За словами адвокатки, саме такий спосіб захисту в багатьох випадках є найбільш дієвим. Під час мобілізації ВЛК нерідко проводять поспіхом і формально, без належного дослідження медичних документів чи проведення необхідних обстежень.

Після відповідного рішення суду повторна ВЛК зазвичай проходить більш ретельно. Це дозволяє краще оцінити стан здоров'я людини та отримати об'єктивний висновок щодо придатності до служби.

Коли звертатися до суду найдоцільніше

Фахівчиня зазначила, що найбільш доцільне звернення до суду — коли порушено процедуру направлення на ВЛК або порядок її проходження. Наприклад, підставою може стати направлення особи, яка раніше мала статус обмежено придатної до служби.

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