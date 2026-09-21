Рассказываем, какие категории военнообязанных могут получить повестку уже этой осенью и какие правила будут действовать после 1 октября.

Мобилизация в Украине не меняется с 1 октября — отдельной новой волны призыва или нового мобилизационного возраста в октябре 2026 года не предвидится. В то же время общая мобилизация продолжается, поэтому повестки и впредь могут получать военнообязанные, которые соответствуют определенным законом критериям.

Как сообщает OBOZ.UA, в июле Верховная Рада утвердила указ президента, которым срок всеобщей мобилизации был продлен со 2 августа 2026 года на 90 суток. Так что в октябре мобилизационные мероприятия продолжатся в том же порядке, что и ранее.

Кого могут мобилизовать в октябре

По общему правилу, мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые признаны пригодными к военной службе, не имеют законного права на отсрочку и не забронированы. Такие правила подтверждает Министерство обороны Украины.

То есть сам факт наступления 1 октября не меняет круг военнообязанных. Повестку могут получить мужчины соответствующего возраста, если они состоят на воинском учете и не имеют оснований, освобождающих их от призыва во время военного положения.

Что будет с мужчинами после 50 лет

Больше всего дискуссий накануне октября возникло вокруг мужчин 50–60 лет. В соцсетях распространяются утверждения, что после 50 лет якобы больше не будут мобилизовать. Однако такого общего правила в законодательстве нет.

Мужчина в возрасте 50, 55 или 59 лет, если он является военнообязанным, пригодным к службе и не имеет отсрочки или бронирования, может быть мобилизован на общих основаниях. Достижение 50-летнего возраста само по себе не является основанием для освобождения от мобилизации.

А что с мужчинами старше 60 лет

После достижения 60 лет правила иные. Для большинства военнослужащих во время особого периода предельный возраст пребывания на службе составляет 60 лет. В то же время закон позволяет людям старше 60 лет во время военного положения поступать на военную службу по контракту на определенных условиях — в частности с согласия командира воинской части и в случае пригодности по состоянию здоровья.

То есть сообщения о том, что с 1 октября мужчин после 60 лет якобы начнут массово мобилизовать, не соответствуют действующим правилам.

Могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет

Для мужчин до 25 лет действуют отдельные правила. По общему правилу военнообязанные до достижения 25 лет, которые прошли базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу, не подлежат мобилизации до 25-летнего возраста. В то же время законодательство предусматривает отдельные категории младших мужчин, которые могут быть военнообязанными и подлежать призыву. Другие граждане 18–25 лет могут присоединиться к войску добровольно по контракту.

Как действуют отсрочки

Наличие права на отсрочку остается одним из ключевых обстоятельств, определяющих, может ли военнообязанный быть призван. Отсрочка предоставляется по основаниям, определенным законодательством. В 2026 году уточнен механизм ее переоформления: если у человека с действующей отсрочкой возникла другая законная основа, он может обратиться за ее переоформлением. Подача такого заявления сама по себе не прекращает действующую отсрочку до принятия соответствующего решения, за исключением предусмотренных законом случаев.

Что делать, если пришла повестка

Если вам вручили повестку, но вы имеете действующую отсрочку или бронь, стоит явиться в ТЦК с подтверждающими документами, чтобы подтвердить свое право на отсрочку и избежать недоразумений. Право на отсрочку подтверждается соответствующими документами, и незаконное решение можно обжаловать в установленном порядке.

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