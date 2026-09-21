Доллар по 50 грн возможен только при усилении экономических и финансовых рисков, тогда как базовый прогноз на октябрь — коридор 44,6–45,4 грн за доллар. Аналитики объяснили, стоит ли продавать валюту и как защитить сбережения.

Курс доллара в Украине в октябре будет зависеть от интервенций НБУ, инфляции и спроса импортеров, пишет Главред. Часть аналитиков ждет коридор 44,6–45,4 грн за доллар, а другие допускают движение к отметке 49–50 грн в случае обострения рисков.

Каким будет курс доллара в октябре

Вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов прогнозирует, что в октябре курс доллара преимущественно будет держаться в пределах 44,6–45,4 грн за доллар. На динамику, по его словам, будут влиять инфляция, цены на топливо, внешняя торговля и спрос импортеров.

Директор департамента финансовых рынков Глобус банка Тарас Лесовый на ближайшую неделю (21–27 сентября) оценивает коридор в 44,4–44,8 грн за доллар, а евро — 51,5–52,5 грн. Поддерживать гривну Нацбанку помогают интервенции: в августе объем продажи валюты достиг около $4,82 млрд, то есть более $1,1 млрд в неделю.

На начало сентября международные резервы Украины составляли около $48,7 млрд, а к концу года ожидается их рост до $70 млрд. Инфляционное давление при этом сохраняется: в августе потребительские цены выросли лишь на 0,1% за месяц, однако годовая инфляция уже достигла 8,1%, а к концу года может приблизиться к 10%.

Риск «Доллар по 50» озвучивает финансовый аналитик Олег Пендзин. Он связывает возможное обесценивание гривны с принятием 26 законов, от которых зависит международное финансирование: «Из-за провала предыдущих голосований под угрозой недополучения находится 29,5 млрд долларов». Если решения не примут, эксперт ожидает «печатания денег и быстрого обесценивания гривны».

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин советует не продавать доллары: покупку валюты он рассматривает как страховку от обесценивания сбережений, а не способ заработать. По его сценарию, риск ускорения инфляции достигает 12,5%, а гривна может ослабнуть до 49–50 грн за доллар.

Что делать со сбережениями

Экономист Андрей Забловский советует держать резерв в наличной гривне и валюте в пропорции 50/50 — в сумме не менее трех месяцев базовых расходов семьи. Средства сверх этого объема, по его мнению, выгоднее всего держать в облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ), доходность которых составляет примерно 15,2–16,5% годовых. Учетная ставка НБУ — 15,5%, а отдельные депозиты предлагают до 17,5%.

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