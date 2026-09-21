Подорожание бензина в Украине заставило искать новые способы защиты топливного рынка — группа «Нафтогаз» договорилась с венгерской MOL Group о создании мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии у украинской границы.

Меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Карпатского экономического форума. О договоренности рассказал исполняющий обязанности главы правления «Нафтогаза» Сергей Федоренко. Идея проста: держать часть запасов топлива вне зоны российских ракет и дронов, чтобы при необходимости быстро поставлять его украинским потребителям.

Постоянные российские удары по топливной инфраструктуре заставляют Украину не только диверсифицировать маршруты импорта, но и искать более безопасные места для резервов, объяснил Федоренко. Расположение будущих объектов у границы должно сократить логистическое плечо, если топливо придется перебрасывать быстро.

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Конкретные параметры проекта пока не раскрыли. Неизвестно, какой объем нефтепродуктов смогут хранить новые объекты, сколько резервуаров построят, во сколько обойдутся инвестиции и когда хранилища заработают. Подписанный документ — это меморандум, то есть фиксация намерений, а не старт строительства.

Партнера выбрали не случайно. MOL Group — одна из крупнейших нефтегазовых групп Центральной Европы, ее нефтеперерабатывающий бизнес базируется на трех крупных НПЗ в Венгрии, Словакии и Хорватии. Компания производит бензин, дизель, авиационное топливо, LPG, масла и битум. По южной ветке нефтепровода «Дружба» Украина и в 2026 году транспортировала нефть на НПЗ MOL — по оценке Центра Разумкова, в июне объемы достигали примерно 26–30 тысяч тонн в сутки.

Что это даст украинским водителям

Прямого и мгновенного влияния на цену бензина или дизеля меморандум с MOL не имеет — новые хранилища сами по себе не сделают топливо дешевле. Их задача другая: уменьшить риск физического дефицита, если российские атаки повредят украинские склады, железную дорогу, нефтебазы или другие маршруты.

В сентябре дизель на отдельных украинских АЗС уже перешагнул психологическую отметку в 100 гривен за литр. Главной проблемой рынка было не отсутствие топлива как такового, а резкий рост мировых котировок и стоимости импорта. Дополнительный резерв в Венгрии внешние ценовые факторы не уберет, зато поможет избежать ситуации, когда к высокой цене добавляется еще и реальная нехватка ресурса.

Создание резервных мощностей вне зоны обстрелов должно повысить стабильность всего украинского рынка и снизить зависимость от отдельных складов, нефтебаз и маршрутов внутри страны. В июльском обзоре Центр Разумкова отмечал: несмотря на резкое подорожание бензина и особенно дизеля, импорт топлива продолжался, а системного дефицита удалось избежать — рынок переживал прежде всего ценовой шок из-за более дорогого импорта, логистики и внешней конъюнктуры.

Меморандум подписали во время Карпатского экономического форума, который проходил в формате C8 — «Карпатской восьмерки». В инициативу вошли Украина, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия, Чехия, Австрия и Сербия. Участники представили совместный инвестиционный портфель примерно из 95 проектов общей стоимостью около 40 миллиардов евро.

Если договоренность с MOL перейдет от меморандума к реальному строительству, часть украинского топливного резерва получит защищенный тыл уже за границей Европейского Союза. Похожую логику Украина применяет и в газовом секторе: страна получит гарантированный доступ к мощностям нового LNG-терминала в литовской Клайпеде.

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