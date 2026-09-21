Группа «Нафтогаз» подписала меморандум с венгерской MOL Group о создании хранилищ для нефтепродуктов в Венгрии у украинской границы. Часть топливных резервов планируют держать вне зоны российских ударов.

Подорожание бензина в Украине заставило искать новые способы защиты топливного рынка — группа «Нафтогаз» договорилась с венгерской MOL Group о создании мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии у украинской границы.

Меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Карпатского экономического форума. О договоренности рассказал исполняющий обязанности главы правления «Нафтогаза» Сергей Федоренко. Идея проста: держать часть запасов топлива вне зоны российских ракет и дронов, чтобы при необходимости быстро поставлять его украинским потребителям.

Постоянные российские удары по топливной инфраструктуре заставляют Украину не только диверсифицировать маршруты импорта, но и искать более безопасные места для резервов, объяснил Федоренко. Расположение будущих объектов у границы должно сократить логистическое плечо, если топливо придется перебрасывать быстро.

Конкретные параметры проекта пока не раскрыли. Неизвестно, какой объем нефтепродуктов смогут хранить новые объекты, сколько резервуаров построят, во сколько обойдутся инвестиции и когда хранилища заработают. Подписанный документ — это меморандум, то есть фиксация намерений, а не старт строительства.

Партнера выбрали не случайно. MOL Group — одна из крупнейших нефтегазовых групп Центральной Европы, ее нефтеперерабатывающий бизнес базируется на трех крупных НПЗ в Венгрии, Словакии и Хорватии. Компания производит бензин, дизель, авиационное топливо, LPG, масла и битум. По южной ветке нефтепровода «Дружба» Украина и в 2026 году транспортировала нефть на НПЗ MOL — по оценке Центра Разумкова, в июне объемы достигали примерно 26–30 тысяч тонн в сутки.

Что это даст украинским водителям

Прямого и мгновенного влияния на цену бензина или дизеля меморандум с MOL не имеет — новые хранилища сами по себе не сделают топливо дешевле. Их задача другая: уменьшить риск физического дефицита, если российские атаки повредят украинские склады, железную дорогу, нефтебазы или другие маршруты.

В сентябре дизель на отдельных украинских АЗС уже перешагнул психологическую отметку в 100 гривен за литр. Главной проблемой рынка было не отсутствие топлива как такового, а резкий рост мировых котировок и стоимости импорта. Дополнительный резерв в Венгрии внешние ценовые факторы не уберет, зато поможет избежать ситуации, когда к высокой цене добавляется еще и реальная нехватка ресурса.

Создание резервных мощностей вне зоны обстрелов должно повысить стабильность всего украинского рынка и снизить зависимость от отдельных складов, нефтебаз и маршрутов внутри страны. В июльском обзоре Центр Разумкова отмечал: несмотря на резкое подорожание бензина и особенно дизеля, импорт топлива продолжался, а системного дефицита удалось избежать — рынок переживал прежде всего ценовой шок из-за более дорогого импорта, логистики и внешней конъюнктуры.

Меморандум подписали во время Карпатского экономического форума, который проходил в формате C8 — «Карпатской восьмерки». В инициативу вошли Украина, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия, Чехия, Австрия и Сербия. Участники представили совместный инвестиционный портфель примерно из 95 проектов общей стоимостью около 40 миллиардов евро.

Если договоренность с MOL перейдет от меморандума к реальному строительству, часть украинского топливного резерва получит защищенный тыл уже за границей Европейского Союза. Похожую логику Украина применяет и в газовом секторе: страна получит гарантированный доступ к мощностям нового LNG-терминала в литовской Клайпеде.

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