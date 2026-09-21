Безработным украинцам предпенсионного возраста пособие по безработице могут выплачивать до 360 календарных дней — в четыре раза дольше, чем большинству.

Помимо денежной помощи в Полтавской области, украинцам доступны и другие выплаты: безработным предпенсионного возраста пособие по безработице могут назначать на целый год — до 360 календарных дней. Максимальная выплата в 2026 году составляет 8647 гривен в месяц.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной центр занятости. Учреждение объяснило, кому именно положена такая длительная выплата и от чего зависит ее размер.

Кто может получать пособие целый год

К людям предпенсионного возраста относятся те, кому до достижения пенсионного возраста остался один год и которые уже имеют достаточный страховой стаж для назначения пенсии. Во время военного положения большинству безработных пособие выплачивается до 90 календарных дней, а людям предпенсионного возраста срок может достигать 360 календарных дней.

Какой страховой стаж понадобится в 2026 году

Для выхода на пенсию в этом году необходимо иметь: в 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа, в 63 года — не менее 23 лет, в 65 лет — не менее 15 лет. Для назначения пособия по безработице по общим правилам в 2026 году необходимо иметь не менее 7 месяцев страхового стажа в течение 12 месяцев до регистрации в качестве безработного.

Сколько платят безработным

Сумма пособия зависит от страхового стажа, зарплаты перед увольнением и причины увольнения. В 2026 году предусмотрены: максимальная выплата — 8647 гривен в месяц; минимальная для отдельных категорий застрахованных — 3900 гривен; 1650 гривен назначают отдельным категориям — в частности молодежи без страхового стажа, которая ищет первое рабочее место, и людям, уволенным за нарушение трудовой дисциплины.

Как оформить пособие

Статус безработного можно оформить в центре занятости или онлайн через приложение "Дія". Заявление рассматривается в течение трех рабочих дней. После получения статуса человек может получать выплаты и параллельно искать работу.

Какими будут выплаты, если не хватает стажа

Украинцам, которые не накопили достаточного стажа для пенсии, может быть назначено социальное пособие. В 2026 году его размер зависит от категории получателя и рассчитывается исходя из прожиточного минимума для нетрудоспособных — 2595 гривен. Для части людей важным условием является низкий доход.

Для людей в возрасте от 65 лет, не имеющих права на пенсию, выплата составляет 30% прожиточного минимума — 778,50 гривни в месяц. Люди с инвалидностью получают пособие в зависимости от группы: от 1557 гривен для III группы до 2595 гривен для I группы. Также пособие назначается детям умершего кормильца: от 2595 гривен на одного ребенка до 3892,50 гривни на троих и более детей.

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