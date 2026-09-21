С 22 октября 2026 года пенсионерам со статусом ВПЛ отменят требование подтверждать, что они не получают пенсионных выплат от России.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье — один из вопросов, который переселенцы решают до сих пор. Однако уже с октября у них станет на одну бюрократическую справку меньше: пенсионерам со статусом ВПЛ больше не придется подтверждать, что они не получают пенсию от России.

Об этом говорится в Законе Украины №4924-IX «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», на который ссылается ТСН со ссылкой на издание «На пенсии». Новая редакция документа предусматривает: для пенсионеров, которые находятся на учете как ВПЛ, не должно быть дополнительных требований или условий, отличающихся от общих, при назначении, выплате или перерасчете пенсии.

Фактически статус переселенца перестает быть основанием для лишних бюрократических процедур. Главное, что исчезает, — справка об отсутствии пенсионных выплат от российского государства. Ранее такое подтверждение было одним из условий для продолжения выплат отдельным категориям пенсионеров.

Вопрос обострился в начале 2026 года, когда часть пенсионеров не попала в выплатные документы, потому что не прошла физическую идентификацию и/или не уведомила Пенсионный фонд об отсутствии пенсионных выплат от РФ. По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 января таких людей было 337 тысяч. Части из них выплаты впоследствии возобновили, однако сама процедура стала испытанием — особенно для тех, кому сложно пройти идентификацию онлайн или воспользоваться другими способами.

Кому требование все равно остается

Послабление касается не всех. Подтверждение о неполучении пенсии от РФ исчезает именно для пенсионеров со статусом ВПЛ. Для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, это требование остается в силе.

Когда начнут действовать новые правила

Закон №4924-IX Верховная Рада приняла 1 июля 2026 года. Документ вступает в силу через три месяца после опубликования — 22 октября 2026 года. До этой даты правительство должно привести действующие нормативные акты в соответствие с новым законом.

На практике это означает, что пенсионеру-ВПЛ больше не придется собирать лишние бумаги и бегать по кабинетам. Пенсия будет назначаться, выплачиваться и пересчитываться на общих условиях — так же, как и для остальных украинских пенсионеров.

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