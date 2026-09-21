З 22 жовтня 2026 року пенсіонерам зі статусом ВПО скасують вимогу підтверджувати, що вони не отримують пенсійних виплат від Росії.

Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі — одне з питань, яке переселенці досі вирішують. Однак уже з жовтня у них стане на одну бюрократичну довідку менше: пенсіонерам зі статусом ВПО більше не доведеться підтверджувати, що вони не отримують пенсію від Росії.

Про це йдеться у Законі України №4924-IX «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», на який посилається ТСН із покликом на видання «На пенсії». Нова редакція документа передбачає: для пенсіонерів, які перебувають на обліку як ВПО, не має бути додаткових вимог чи умов, що відрізняються від загальних, під час призначення, виплати або перерахунку пенсії.

Фактично статус переселенця перестає бути підставою для зайвих бюрократичних процедур. Головне, що зникає, — довідка про відсутність пенсійних виплат від російської держави. Раніше таке підтвердження було однією з умов для продовження виплат окремим категоріям пенсіонерів.

Питання загострилося на початку 2026 року, коли частина пенсіонерів не потрапила до виплатних документів, бо не пройшла фізичну ідентифікацію та/або не повідомила Пенсійний фонд про відсутність пенсійних виплат від РФ. За даними Пенсійного фонду України, станом на 1 січня таких людей було 337 тисяч. Частині з них виплати згодом поновили, однак сама процедура стала випробуванням — особливо для тих, кому складно пройти ідентифікацію онлайн чи скористатися іншими способами.

Кому вимога все одно залишається

Послаблення стосується не всіх. Підтвердження про неотримання пенсії від РФ зникає саме для пенсіонерів зі статусом ВПО. Для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, ця вимога залишається чинною.

Коли почнуть діяти нові правила

Закон №4924-IX Верховна Рада ухвалила 1 липня 2026 року. Документ набирає чинності через три місяці після опублікування — 22 жовтня 2026 року. До цієї дати уряд має привести чинні нормативні акти у відповідність до нового закону.

На практиці це означає, що пенсіонеру-ВПО більше не доведеться збирати зайві папери й бігати по кабінетах. Пенсія призначатиметься, виплачуватиметься та перераховуватиметься на загальних умовах — так само, як і для решти українських пенсіонерів.

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