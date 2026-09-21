Тарифы мобильных операторов в Украине существенно выросли: с начала 2022 года стоимость пакетов в гривне утроилась, и теперь за связь приходится платить около 400 гривен в месяц. Эксперт по телекоммуникациям Александр Глущенко объяснил, вырастут ли тарифы еще.

Тарифы на мобильную связь в Украине продолжают дорожать — сегодня за типичный пакет услуг абоненты платят уже около 400 гривен в месяц. Консультант по цифровым технологиям eQualitie, эксперт по телекоммуникациям Александр Глущенко объяснил, почему цены выросли и вырастут ли они еще выше.

С начала 2022 года стоимость мобильной связи в Украине существенно выросла. В гривневом эквиваленте тарифы подорожали втрое, а в валютном — вдвое. По словам эксперта, только за последний год произошел заметный рост стоимости пакетов — в среднем на 50–100 гривен, что в процентах составляет 25–40% в зависимости от оператора и конкретного тарифного плана.

На сколько подорожали тарифы у каждого оператора

Аналитические расчеты по реальным тарифам показывают, что средняя ежемесячная плата на рынке росла значительно быстрее инфляции. За период со второго квартала 2024 года по второй квартал 2026 года для «Киевстар» тарифы прибавили ориентировочно 84,7%, для Vodafone — 56,5%, а для lifecell — 64,2%.

Повышения шли волнами, а не одновременно. Именно за последние 15 месяцев (конец 2024 — начало 2026 года) типичные массовые тарифы подорожали ориентировочно на 30–50% — несколько волн повышений по 50–100 гривен за цикл оплаты.

Что сильнее всего давит на цену

На конечную стоимость тарифа для абонента влияют сразу несколько факторов. Больше всего — расходы операторов на электроэнергию и резервное питание. Сеть должна работать не только в штатном режиме, но и во время отключений света, поэтому операторы покупают аккумуляторные батареи, генераторы, топливо, обслуживают и чаще меняют оборудование, которое быстрее изнашивается.

Вторая статья расходов — капитальные инвестиции в сеть: модернизация 4G, подготовка к 5G, замена оборудования, расширение емкости и восстановление поврежденных объектов. К тому же значительная часть телеком-оборудования, программного обеспечения, лицензий и запчастей имеет валютную составляющую. Добавляются также инфляция, логистика, зарплаты и постоянный рост объемов мобильного интернет-трафика.

Подорожает ли связь еще

По словам Глущенко, все перечисленные расходы никуда не исчезли — наоборот, потребление мобильного интернета только растет, а восстановление и модернизация сети требуют новых инвестиций. Поэтому предпосылки для дальнейшего повышения тарифов сохраняются, и рассчитывать на возвращение цен к уровню 2024 года не стоит.

Абонентам, которые хотят платить меньше, советуют регулярно пересматривать свой тарифный план: часто более дешевый пакет с меньшим объемом услуг покрывает реальные потребности, а дополнительные гигабайты, которые не используются, лишь увеличивают ежемесячный платеж.

Ранее Politeka сообщала, самые дешевые тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell: у кого из мобильных операторов ниже цена.