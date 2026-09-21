Радник президента Сергій Флеш запевнив: паливної кризи в Києві не буде, навіть якщо кількість АЗС скоротиться. Водночас бензин, дизель та автогаз у столиці продовжують дорожчати через ситуацію на світовому ринку нафти.

Пальне у Києві після ударів по АЗС залишиться доступним — паливної кризи в столиці не буде, навіть якщо звичних заправок стане менше. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив радник президента Сергій Флеш, пише Інформатор.

За словами Флеша, кількість автозаправних станцій у місті здатна скоротитися, а звичні АЗС можуть поступитися місцем простішим пунктам продажу пального. «Замість звичних АЗС можуть працювати простіші пункти з колонками», — пояснив радник президента. Він наголосив, що пальне продовжуватимуть продавати киянам навіть без повного набору сервісів.

Від початку 2026 року російські війська пошкодили в Києві вже 16 автозаправних станцій. Найновіший удар прийшовся одразу на два комплекси — на правому та лівому берегах міста. Атаки на АЗС є частиною тактики ворога, яка змістила фокус із великих паливних об'єктів на розподілену мережу дрібних заправок, щоб викликати локальні збої в логістиці та паніку, а не реальний фізичний дефіцит.

Самі заправки не беруть участі в постачанні пального — це лише точки продажу. Логістику забезпечують бензовози, потяги та кораблі, тому навіть серія ударів по АЗС не здатна створити фізичну нестачу палива.

Водночас ціни на пальне в Києві продовжують зростати. У мережевих АЗС станом на 18 вересня бензин А-95 коштував від 68,99 до 93,9 грн/л, преміальний А-95+ — від 71,99 до 96,9 грн/л, дизель — від 73,99 до 99,9 грн/л, а автогаз — від 41,99 до 45,5 грн/л залежно від мережі.

Раніше Інформатор повідомляв, що дизель і бензин в Україні можуть найближчим часом зрости до 105 грн/л та 92–94 грн/л відповідно через подорожчання нафти на тлі загострення на Близькому Сході.

Що буде з заправками та цінами

Головний ризик для водіїв у Києві — не зникнення пального, а поступове зростання цін та можлива зміна формату заправок. Флеш наголошує: навіть за умови зменшення кількості класичних АЗС пальне залишиться у продажу.

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