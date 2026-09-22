Некоторые украинцы, имеющие назначенную пенсию, получают на карту лишь четверть начисленной суммы. В Пенсионном фонде объяснили, почему так происходит и кого касается такое ограничение.

Пенсионеры в Украине могут получать лишь часть пенсии на банковскую карту — и в большинстве случаев это не ошибка банка и не задержка платежа. Закон предусматривает ситуации, когда гражданину выплачивают только 25% назначенной пенсии, а остальные средства направляют на оплату его содержания в государственном учреждении.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, кто подпадает под такое ограничение и в каких случаях человек может рассчитывать на полную выплату.

Кто получает лишь 25% пенсии

Ограничение касается пенсионеров, постоянно проживающих в государственном учреждении — доме-интернате, пансионате и так далее — и находящихся на полном государственном содержании. Таким гражданам на руки выплачивают 25% назначенной пенсии, а остальные средства могут перечисляться непосредственно учреждению, где живет человек.

Размер содержания определяют по официальной справке о фактической стоимости содержания в соответствующем заведении. Если же пенсия превышает эту стоимость — человеку выплачивают разницу между суммой выплаты и расходами на содержание. При этом личная сумма в любом случае не может быть меньше 25% пенсии.

Отдельно для тех, у кого есть иждивенцы

Для пенсионеров, имеющих на содержании нетрудоспособных членов семьи, действуют иные правила. Сам пенсионер получает 25% выплат, а его иждивенцам может перечисляться до 50% общего размера пенсии. Если иждивенцев двое или больше, эта сумма распределяется между ними поровну.

Кого это ограничение не касается

Некоторые категории граждан получают пенсию по другим правилам и в полном объеме. В частности, речь идет о тех, кто имеет особые заслуги перед Украиной — им выплачивают 100% начисленной суммы. Также полностью пенсию в связи с потерей кормильца получают дети-сироты, находящиеся на полном государственном обеспечении. Другим детям в таких учреждениях выплачивают 50% пенсии, а остальные средства могут перечисляться заведению.

Если пенсионер временно покидает учреждение — из-за отпуска или лечения в больнице — за этот период пенсия выплачивается в полном размере. Средства, которые человек не получает на руки, не исчезают: по его личному заявлению соответствующая часть пенсии перечисляется на счет учреждения, где он находится.

Что делать и куда обращаться

Если пенсионер или его родственники обнаружили, что на карту поступает лишь четверть суммы, прежде всего стоит обратиться к администрации учреждения, где человек находится на содержании, а также в территориальное управление Пенсионного фонда. Там должны предоставить справку о стоимости содержания и объяснить, как распределяется пенсия. При необходимости можно подать письменное заявление на имя руководителя заведения о перечислении части выплат на личный счет.

Напомним, отдельно могут удерживать до 50% выплаты и в других случаях, не связанных с учреждениями, — например, при принудительном взыскании на основании судебного решения или постановления, в частности при уплате алиментов или возмещении ущерба за растрату имущества.

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