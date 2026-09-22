Режиссера монтажа задержали возле студии телеканала «Интер» в Киеве — в городском ТЦК объяснили причину. На момент проверки мужчина находился в розыске за нарушение воинского учета и не имел подтвержденной отсрочки или брони.

Проверка документов представителями ТЦК снова оказалась в центре внимания украинцев после случая возле главной студии телеканала «Интер» в Киеве. В соцсетях распространилось видео, на котором мужчину задерживают представители территориального центра комплектования вместе с полицией.

Как сообщает издание Life.Киев со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП, задержанным оказался режиссер монтажа ООО «Телестудия “Служба информации”». В ведомстве подчеркнули, что группа оповещения действовала в рамках полномочий, а при проверке документов установили нарушение правил воинского учета.

Главной причиной доставления в центр назвали пребывание гражданина в розыске. Речь не об уголовном розыске, а об учетных нарушениях: неявке по вызову, несвоевременном обновлении военно-учетных данных или игнорировании других обязанностей, предусмотренных законодательством.

В ТЦК подчеркнули, что на момент проверки режиссер не имел ни оформленной отсрочки, ни подтвержденной брони. Сам факт работы на телеканале, в производственной компании или другом медийном предприятии не означает автоматического освобождения от воинской обязанности.

Для получения права на бронирование работодатель должен пройти установленную процедуру, а данные работника должны быть внесены в официальные документы. Как отметили в ведомстве, ни работник, ни предприятие своевременно не оформили документы, подтверждающие бронь. Должностные лица не могут считать человека забронированным лишь на основании устного заявления или самого факта трудоустройства.

Что не заменяет бронирование и отсрочку

Удостоверение журналиста, редактора, оператора или режиссера само по себе не является документом об отсрочке. Так же не заменяет бронирование трудовой договор или справка с места работы.

Во время проверки гражданин должен предоставить военно-учетный документ и подтверждение действующего статуса, если такой статус ему предоставлен. При отсутствии необходимых сведений работники ТЦК могут потребовать уточнения данных или направить человека в соответствующий центр.

Как проверить, оформлена ли отсрочка или бронь

Юристы советуют военнообязанным не полагаться только на работодателя и самостоятельно контролировать свой статус. Для этого стоит:

держать при себе актуальный военно-учетный документ;

проверять данные об отсрочке или бронировании в приложении «Резерв+» или в ТЦК;

иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Если человек считает действия должностных лиц неправомерными, он может требовать разъяснения оснований проверки, фиксировать обстоятельства события законным способом и обращаться за правовой помощью.

Для медийных компаний эта история — напоминание о необходимости контролировать актуальность воинского учета сотрудников. Работодатель должен своевременно подавать сведения, следить за сроками действия бронирования и сообщать работникам об изменениях в документах.

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