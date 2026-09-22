В 2027 году для назначения пенсии в 60 лет понадобится 35 лет страхового стажа — самый высокий показатель за всю историю. Кто не накопит стаж, будет выходить на пенсию позже.

Сколько стажа нужно для пенсии — вопрос, который становится всё острее: с 2027 года минимальный обязательный страховой стаж для назначения пенсии в 60 лет достигнет рекордных 35 лет. Это самый высокий показатель за всю историю украинской пенсионной системы.

Как сообщает Первый деловой, требование в 35 лет стажа станет ключевым условием для тех, кто планирует выйти на пенсию в стандартном возрасте. Пенсионный фонд Украины закладывает эту цифру в действующий график пенсионной реформы, и именно она будет определять, когда человек сможет получить государственные выплаты.

Какие категории будут выходить на пенсию позже

Те, кто не накопит 35 лет, автоматически попадут в повышенные возрастные категории. Если стаж от 25 до 35 лет — пенсию назначат только в 63 года. Если стаж меньше 25 лет — оформить выплаты можно будет не раньше 65 лет.

Больше всего новые требования ударят по людям, у которых были перерывы в трудовой деятельности, кто работал неофициально или потерял работу из-за войны. Часть граждан уже сталкивается с тем, что их стаж отображается не полностью — из-за ошибок в данных или несвоевременного обновления информации в реестрах.

Как проверить и защитить свой стаж

В Пенсионном фонде рекомендуют регулярно проверять личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ, контролировать начисления и при необходимости уточнять данные. Если записи в трудовой книжке не совпадают с реестром застрахованных лиц, стоит обратиться в сервисный центр ПФУ с документами, подтверждающими периоды работы.

Можно ли докупить стаж

Украинцы также могут добровольно докупить страховой стаж, заключив договор о добровольном участии в общеобязательном государственном пенсионном страховании. Однако эта опция остаётся финансово затратной: за каждый месяц стажа придётся уплатить взнос, привязанный к минимальной зарплате.

Напомним, именно наличие достаточного стажа в 2027 году будет определять, когда человек сможет получить государственные пенсионные выплаты. Для многих украинцев выход на пенсию в 60 лет может стать недостижимым, поэтому проверить накопленный стаж стоит уже сейчас.

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