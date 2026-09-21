Подорожание продуктов в Киевской области продолжается: по данным «Минфина», в сентябре в супермаркетах Metro, Auchan, Megamarket и Novus заметно выросли цены на вареную колбасу, рис, гречку и подсолнечное масло.

Подорожание продуктов в Киевской области в сентябре продолжилось: обновленные 21 сентября данные ценового мониторинга портала «Минфин» свидетельствуют, что по сравнению с августом выросли цены на вареную колбасу, рис, гречку и подсолнечное масло в сетях Metro, Auchan, Megamarket и Novus.

Заметнее всего подорожала вареная колбаса. Средняя цена «Алан докторской» (1 кг) достигла 506,08 грн против 482,63 грн в августе — это плюс почти 24 грн на килограмме. В Auchan ее продают за 456,90 грн, а в Megamarket — уже за 547 грн. «Глобино докторская» стоит 548,50 грн за килограмм (в августе было 512,60 грн).

Подорожали и крупы. Гречка в среднем выросла до 78,35 грн за килограмм (в августе — 74,63 грн), а в Megamarket ценник достиг 99 грн. Рис круглый прибавил с 54,71 до 62,07 грн, рис длинный — с 59,74 до 63 грн; в Novus круглый рис стоит 80,99 грн за килограмм.

Подсолнечное масло «Олейна» (850 мл) подорожало со 100,68 до 107,30 грн в среднем, а в Megamarket его цена достигла 112,50 грн. В то же время масло «Щедрый Дар» даже немного подешевело — до 96,99 грн.

Где купить дешевле

Самые низкие цены в Киевской области зафиксированы в Auchan и Metro, а самые высокие — в Megamarket и Novus. Разница на ту же вареную колбасу между сетями достигает 90 грн за килограмм, на гречку — почти 25 грн, поэтому сравнивать ценники действительно выгодно.

Что делать, чтобы не переплачивать

Следите за акциями сетей, покупайте продукты в больших упаковках и проверяйте цены онлайн перед походом в магазин. Мониторинг «Минфина» обновляется ежедневно, поэтому актуальные ценники можно смотреть бесплатно.

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