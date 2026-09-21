На отдельных украинских АЗС цена дизеля кратковременно превысила 100 гривен и достигала 103–104 гривни за литр. В сети WOG объяснили, что речь шла о техническом сбое, после чего ценник скорректировали до 99,90 гривни.

Цены на дизель в Днепре резко взлетели до психологической отметки, а теперь к рубежу 100 гривен за литр приближается весь украинский рынок. На отдельных АЗС 20 сентября ценник на дизельное топливо кратковременно достигал 103–104 гривен.

В сети WOG объяснили, что подорожание выше 100 гривен произошло из-за технической ошибки. После корректировки компания установила цену дизельного топлива на уровне 99,90 гривни за литр, поэтому говорить о массовой продаже дизеля по 100 гривен пока преждевременно.

В то же время появление таких ценников свидетельствует, что рынок вплотную подошел к психологической отметке. Главной причиной роста называют повышение мировых котировок нефтепродуктов. Как сообщает OBOZ.UA со ссылкой на директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, за несколько дней оптовые цены на топливо в Украине выросли примерно на 4–4,5 гривни за литр.

Что будет с ценами в ближайшие недели

На розничные ценники этот рост переносится не сразу: операторы реализуют ресурс, закупленный в разное время и по разным ценам. По оценке Сергея Куюна, полное отражение нынешнего роста мировых цен на украинских АЗС может занять около двух недель.

Если ситуация на мировом рынке сохранится, дизель и бензин могут подорожать примерно на 5 гривен за литр. Средняя цена дизельного топлива, которая сейчас составляет около 91,31 гривни за литр, в таком случае может приблизиться к 96 гривням. На отдельных заправках дизель может стоить около 98 гривен и больше, а при дальнейшем росте мировых цен отметка 100 гривен может стать реальностью для части АЗС.

Подорожание может коснуться и бензина: средняя стоимость А-95 сейчас составляет около 80,70 гривни за литр, и при росте на 5 гривен цена может приблизиться к 86 гривням. По данным «Консалтинговой группы А-95», крупные сети продают бензин по цене от 81,90 до 92,90 гривни за литр. Самые высокие цены зафиксированы на АЗС WOG, самые низкие — в Rodnik.

Сколько топливо стоит сейчас

По состоянию на 20 сентября средняя цена дизеля в Украине составляла около 91,31 гривни за литр, а бензина А-95 — около 80,70 гривни. При этом разброс цен между сетями остается существенным: один и тот же бензин А-95 продают по цене от 81,90 до 92,90 гривни в зависимости от оператора.

Ранее Politeka сообщала, подорожание топлива в Украине: на АЗС обновили цены на бензин и дизель.

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