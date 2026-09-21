Владельцы домов и квартир с электроотоплением этой зимой будут платить за свет ночью 1,32 грн за кВт·ч вместо стандартных 4,32 грн.

Пока в Украине обсуждают повышение тарифа на свет, владельцы домов и квартир с электроотоплением этой зимой могут платить существенно меньше — ночью всего 1,32 грн за кВт·ч вместо стандартных 4,32 грн. Льготную цену устанавливает правительство, и она будет действовать как минимум до конца октября 2026 года.

Об этом накануне старта отопительного сезона напоминает пресс-служба ООО «Закарпаттяенергозбут» (Группа Tolk). Согласно постановлению Кабмина № 530, цены на электроэнергию для населения остаются без изменений по 31 октября 2026 года, поэтому для потребителей, официально оформивших электроотопление, в октябре действуют сниженные расценки.

Сколько стоит свет для владельцев электроотопления

По обычному бытовому тарифу киловатт-час света стоит 4,32 грн. Те, кто имеет официально оформленное электроотопление, платят по другой схеме. При потреблении до 2000 кВт·ч в месяц весь объем обходится в 2,64 грн за кВт·ч. Если же потребление превышает 2000 кВт·ч, первые 2000 кВт·ч считают по 2,64 грн, а каждый последующий киловатт — уже по стандартной цене 4,32 грн.

Ночной тариф — 1,32 грн за кВт·ч

Наибольшую экономию дает двухзонный счетчик. Для владельцев электроотопления, не превышающих 2000 кВт·ч в месяц, днем (с 07:00 до 23:00) тариф составляет 2,64 грн, а ночью (с 23:00 до 07:00) — всего 1,32 грн за кВт·ч, то есть со скидкой 50%. Именно отсюда и разница «1,32 грн вместо 4,32 грн», которую можно получить, сместив обогрев и бытовые приборы на ночное время.

Еще более гибкий вариант — трехзонный счетчик. В «пиковые» часы (08:00–11:00 и 20:00–22:00) киловатт стоит 3,96 грн, в «полупик» — 2,64 грн, а ночью (23:00–07:00) — вообще 1,05 грн за кВт·ч. Если лимит в 2000 кВт·ч в месяц превышен, коэффициенты зон применяются к базовой ставке 4,32 грн на объем превышения.

Как оформить льготный тариф на электроотопление

Скидка не подключается автоматически — электроотопление нужно официально узаконить. Для этого нужно пройти четыре шага:

Заказать проект узаконивания или устройства электроотопления в аккредитованной проектной организации. Установить оборудование согласно проекту и получить технический паспорт или акт. Обратиться к своему оператору системы распределения для внесения изменений в технические характеристики объекта и договор о распределении. Подать обновленный договор или выписку с данными об электроотоплении своему поставщику, чтобы в расчетах применяли льготную цену.

Куда обращаться с вопросами

Если электроотопление уже оформлено, но в платежке применяют обычный тариф, стоит сверить данные с поставщиком: иногда достаточно просто обновить договор. Уточнить детали и проверить расчеты можно в кол-центре поставщика — например, для клиентов «Закарпаттяенергозбут» действует номер 0 800 505 960 в рабочее время.

Ранее Politeka сообщала, тариф на свет с 1 октября: кому готовиться к переменам в платежках.

Также Politeka сообщала, тариф на электроэнергию с октября: для электроотопления цена упадет до 2,64 грн за кВт·ч.