На окремих українських АЗС ціна дизеля короткочасно перевищила 100 гривень і сягала 103–104 гривні за літр. У мережі WOG пояснили, що йшлося про технічний збій, після чого цінник скоригували до 99,90 гривні.

Ціни на дизель у Дніпрі різко злетіли до психологічної позначки, а тепер до межі 100 гривень за літр наближається весь український ринок. На окремих АЗС 20 вересня цінник на дизельне пальне короткочасно сягав 103–104 гривні.

У мережі WOG пояснили, що подорожчання до понад 100 гривень сталося через технічну помилку. Після коригування компанія встановила ціну дизельного пального на рівні 99,90 гривні за літр, тому говорити про масовий продаж дизеля по 100 гривень поки що передчасно.

Водночас поява таких цінників свідчить, що ринок упритул підійшов до психологічної позначки. Головною причиною зростання називають підвищення світових котирувань нафтопродуктів. Як повідомляє OBOZ.UA з посиланням на директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна, за кілька днів оптові ціни на пальне в Україні зросли приблизно на 4–4,5 гривні за літр.

Що буде з цінами найближчими тижнями

На роздрібні цінники це зростання переноситься не одразу: оператори реалізують ресурс, закуплений у різний час і за різними цінами. За оцінкою Сергія Куюна, повне відображення нинішнього подорожчання світових цін на українських АЗС може тривати близько двох тижнів.

Якщо ситуація на світовому ринку збережеться, дизель і бензин можуть подорожчати приблизно на 5 гривень за літр. Середня ціна дизельного пального, яка зараз становить близько 91,31 гривні за літр, у такому разі може наблизитися до 96 гривень. На окремих заправках дизель може коштувати близько 98 гривень і більше, а за подальшого зростання світових цін позначка 100 гривень може стати реальністю для частини АЗС.

Подорожчання може торкнутися й бензину: середня вартість А-95 зараз становить близько 80,70 гривні за літр, і за зростання на 5 гривень ціна може наблизитися до 86 гривень. За даними «Консалтингової групи А-95», великі мережі продають бензин за ціною від 81,90 до 92,90 гривні за літр. Найвищі ціни зафіксовані на АЗС WOG, найнижчі — у Rodnik.

Скільки коштує пальне зараз

Станом на 20 вересня середня ціна дизеля в Україні становила близько 91,31 гривні за літр, а бензину А-95 — близько 80,70 гривні. Водночас розкид цін між мережами залишається суттєвим: один і той самий бензин А-95 продають за ціною від 81,90 до 92,90 гривні залежно від оператора.

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