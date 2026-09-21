Пенсия за 40 лет стажа и другие выплаты интересуют миллионы украинцев, которые выходят на заслуженный отдых. Для части из них гарантированный минимум выше почти в 2 храена — вместо стандартных 2 595 грн они будут получать более 6 000 грн ежемесячно.

Право на повышенное минимальное пенсионное обеспечение закреплено статьёй 115 закона № 1059-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Оно касается граждан, имеющем статус участника боевых действий (УБД). Именно им Пенсонный фонд Украины обязан начислять выплаты, ниже которых опускаться нельзя.

Сколько составляет повышенная минимальная пенсия для БД

В начале года был утвёрждён новый уровень минимального гарантированного пенсионного обеспечения для учащих боевых действий. В 2026 году он составляет 6 197 грн. Это сумма, ниже которой ПДУ не имеет права выплачивать пенсионеру с таким статусом.

К базовой уровню пенсии там гражданам предусмотрены отдельные начисления: доами 25% от зажзненного минимума для нестрадных, целевая помощь проживание и государственная адресная помощь к пенсии, если суммарно выплата оказывается ниже минимального для категории.

В частности, денежная надбавка в этом годусоствляет 618 грн — она вырогла, при достижении прожиточного минимума в 2 505 грн.

Кто ещё может выйти на пенсию раньше

Участники боевых действий имеют не более высокий минимум, но и право на составом выхода на отдых. Мужчины оформляют пенсию с 55 лет при стаже от 20 лет, а женщины — с 50 лет при 20 лет.

Размер пенсии в каждом случае индивидуальный, так как состоит от стажа и денегного обеспечения. Предусмотрена возможность: после выхода на пенсию можно вернуться на службу. Начисления не прекращаются — государство позволяет получать и пенсию, и зарплату

Как оформить пенсию УБД

Для оформления повышенная минимальная пенсия, участник боевых действий подаёт заявление в Пенсионный фонд лично. При обрившегося суммы рассчитают и назначат автоматически. Среди документов:<\/p>

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