Подорожчання продуктів у Київській області продовжується: за даними «Мінфіну», у вересні в супермаркетах Metro, Auchan, Megamarket і Novus помітно зросли ціни на варену ковбасу, рис, гречку та соняшникову олію.

Подорожчання продуктів у Київській області у вересні продовжилося: оновлені 21 вересня дані цінового моніторингу порталу «Мінфін» свідчать, що порівняно із серпнем зросли ціни на варену ковбасу, рис, гречку та соняшникову олію в мережах Metro, Auchan, Megamarket і Novus.

Найпомітніше подорожчала варена ковбаса. Середня ціна «Алан лікарської» (1 кг) сягнула 506,08 грн проти 482,63 грн у серпні — це плюс майже 24 грн на кілограмі. У Auchan її продають за 456,90 грн, а в Megamarket — уже за 547 грн. «Глобино лікарська» коштує 548,50 грн за кілограм (у серпні було 512,60 грн).

Подорожчали й крупи. Гречка в середньому виросла до 78,35 грн за кілограм (у серпні — 74,63 грн), а в Megamarket цінник сягнув 99 грн. Рис круглий додав із 54,71 до 62,07 грн, рис довгий — із 59,74 до 63 грн; у Novus круглий рис коштує 80,99 грн за кілограм.

Соняшникова олія «Олейна» (850 мл) подорожчала зі 100,68 до 107,30 грн у середньому, а в Megamarket її ціна сягнула 112,50 грн. Водночас олія «Щедрий Дар» навіть трохи подешевшала — до 96,99 грн.

Де купити дешевше

Найнижчі ціни в Київській області зафіксовано в Auchan та Metro, а найдорожчі — у Megamarket і Novus. Різниця на ту саму варену ковбасу між мережами сягає 90 грн за кілограм, на гречку — майже 25 грн, тому порівнювати цінники справді вигідно.

Що робити, щоб не переплачувати

Слідкуйте за акціями мереж, купуйте продукти у великих упаковках і перевіряйте ціни онлайн перед походом у магазин. Моніторинг «Мінфіну» оновлюється щодня, тож актуальні цінники можна дивитися безкоштовно.

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