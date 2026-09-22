Мобилизация в Украине продолжается, и многодетные отцы имеют законное право на отсрочку, но оно не действует автоматически — чтобы его не потерять, нужно правильно оформить документы через ТЦК.

Мобилизация в Украине имеет четкие правила отсрочки для многодетных отцов, однако само право на нее не предоставляется автоматически — его нужно оформить и подтвердить документами, иначе его можно потерять.

Как сообщает ТСН, право на отсрочку разъяснил адвокат АБ «Владимира Ткачука» Владимир Ткачук в комментарии «Общественному Житомир». Оно предусмотрено пунктом 3 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и касается как мужчин, так и женщин, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.

Ключевое условие — именно содержание детей, а не только факт отцовства. Если ребенок проживает отдельно от отца, это не лишает его права на отсрочку, но придется доказать финансовое участие в воспитании — в частности регулярную уплату алиментов.

Какие документы нужны для ТЦК

Чтобы воспользоваться правом, военнообязанный должен подать заявление на имя председателя комиссии территориального центра комплектования и социальной поддержки. К нему прилагают военно-учетный документ, свидетельства о рождении всех детей, свидетельство о браке. Если родители разведены или дети рождены в разных браках — решение суда об алиментах и справку об отсутствии задолженности.

Когда договоренность о содержании детей добровольная, подают нотариальный договор между родителями. Документы, выданные за границей, нужно легализовать или проставить апостиль и сделать нотариально заверенный перевод на украинский язык.

Когда многодетного отца могут мобилизовать

Отсрочку можно потерять, если есть задолженность по уплате алиментов более трех месяцев. Мобилизация также возможна, если человек не оформил отсрочку должным образом или не предоставил документы, подтверждающие содержание детей. Основанием для отказа могут быть расхождения в свидетельствах о рождении, отсутствие доказательств финансового участия в воспитании или лишение родительских прав.

Адвокат советует не ждать повестки, а заранее подготовить весь пакет документов. Распространенная ошибка — прийти в ТЦК без заявления: тогда военнообязанного могут направить на военно-врачебную комиссию, и он рискует быть мобилизованным, не зафиксировав свое право юридически. Пока комиссия ТЦК не примет решение и человек не получит соответствующую справку, он юридически подлежит призыву на общих основаниях.

Незаконные отказы можно обжаловать в суде — если документы поданы надлежащим образом, суд может отменить решение ТЦК или обязать повторно рассмотреть заявление.

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