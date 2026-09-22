Подорожание продуктов в Украине осенью продолжится — аналитики назвали, что именно вырастет в цене в ближайшее время. Самыми дорогими среди продуктов остаются говядина, яйца и молочная продукция.

Подорожание бензина в Украине продолжается, а следом осенью вырастут и цены на продукты — аналитики назвали, что именно подорожает в ближайшее время.

Как рассказал РБК-Украина руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, этой осенью подорожание продуктов в Украине продолжится — будут расти цены на отдельные виды мяса, яйца и молочную продукцию. На стоимость влияют сезонность, ограниченное предложение сырья, спрос и расходы производителей.

Больше всего от ситуации на рынке зависит говядина: средняя цена в супермаркетах сейчас составляет 437,63 грн за килограмм. Предложение скота остается ограниченным, а спрос со стороны экспортеров удерживает стоимость на высоком уровне.

Курятина, по прогнозу аналитика, резко не подорожает, однако будет постепенно расти вслед за говядиной и свининой. Килограмм куриного филе стоит 219,33 грн, а тушка — около 110 грн за килограмм.

Заметно выросли в цене яйца: десяток теперь обходится в 69–74 грн, за месяц средняя стоимость выросла примерно на 27%. Дорожает и молочная продукция — за 900 мл молока в магазинах просят 64–84 грн, а килограмм кисломолочного творога стоит около 241 грн.

«Когда общая стоимость мясной продукции растет, это постепенно отражается и на курятине. Поэтому до конца года мясо в целом будет оставаться одной из категорий, которая поддерживает рост стоимости продуктовой корзины», — отметил Гопка.

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