Украинских восьмиклассников проверят на цифровую грамотность, а в тестирование добавят тему искусственного интеллекта. Это позволит оценить, насколько подростки готовы работать с современными технологиями.

Школьное питание в Черкасской области в этом учебном году стало бесплатным, но изменения в украинских школах продолжаются. Теперь они коснутся и оценивания: восьмиклассников проверят на цифровую грамотность, а в тестирование добавят новую тему — искусственный интеллект.

Об этом сообщает издание «Версії». Проверка касается умения работать с информацией в цифровой среде: искать нужные данные, оценивать их достоверность и безопасно пользоваться современными технологиями.

Теперь к заданиям добавляют тему искусственного интеллекта. Это означает, что школьников будут проверять и на понимание того, как работают нейросети, чем опасен контент, созданный ИИ, и как отличать сгенерированные тексты или изображения от настоящих.

Такой шаг не случаен: искусственный интеллект всё чаще используют в учёбе, работе и быту, поэтому базовые знания о нём становятся частью цифровой грамотности. Критически оценивать то, что «подсказывает» нейросеть, теперь так же важно, как и уметь работать с компьютером.

Для школы новая тема означает, что учителям придётся уделять больше внимания не только техническим навыкам, но и развитию критического мышления в работе с цифровыми инструментами. Учеников будут учить не воспринимать автоматически всё, что выдаёт искусственный интеллект, а проверять информацию из нескольких источников.

Что нужно знать ученикам и родителям

Точную дату проведения тестирования и перечень заданий в материале не уточняют, поэтому родителям и школьникам советуют следить за объявлениями школы. Вместе с тем уже сейчас полезно тренировать базовые навыки: уметь проверять факты, распознавать фейки и критически относиться к ответам, которые дают чат-боты и нейросети.

Ранее Politeka сообщала, изменения в школах в Украине: как после 9 класса ученики будут выбирать профиль обучения.

Также Politeka сообщала, изменения в школах в Полтавской области: как будут учиться ученики во время длительных воздушных тревог.