Более 3700 учителей прошли базовый этап обучения и уже с сентября внедряют авторские курсы и интегрированное обучение в пилотных лицеях.

В сентябре 2026 года пилотные академические лицеи Украины начали работать по модели старшей профильной школы, и теперь учителя этих заведений получили первые практические инструменты для работы. Базовый этап их обучения длился с 10 августа до 5 сентября, а организовывало его Министерство образования и науки в рамках программы LEARN совместно со Всемирным банком.

Суть изменений в том, что учитель теперь не просто «дает материал», а помогает старшеклассникам строить собственную образовательную траекторию. По словам учительницы английского языка лицея №3 Могилева-Подольского Валентины Дунайской, профильная школа — это «школа не о том, что мы хотим дать ученику, а о том, что ученик хочет и может взять для своего будущего».

Курсы по выбору и индивидуальные траектории

На обучении учителя разбирали Государственный стандарт профильного среднего образования, типовую образовательную программу, профили и курсы по выбору. Отдельно проработали роль карьерного образовательного советника и инклюзивное обучение. Главный практический результат — педагоги теперь умеют разрабатывать авторские курсы свободного выбора: от потребностей и интересов учеников до целей, содержания, ожидаемых результатов, заданий и оценивания.

Валентина Дунайская говорит, что воспринимает авторский курс теперь не как дополнительный набор тем, а как «образовательный продукт, который отвечает потребностям конкретных учеников». Такой подход, по ее словам, помогает формировать индивидуальную образовательную траекторию каждого школьника.

Интегрированное обучение вместо отдельных предметов

Для естественнонаучной области новая модель означает переход от предметов к интегрированным курсам. Учительница физики Криворожского Покровского лицея Ирина Стебливец объясняет: «Мы берем тему, например “Вода”, и рассматриваем ее как химическое соединение, как среду жизни, как ресурс и как физическое тело одновременно». Это позволяет изучать проблему, а не предмет, и через STEM-проекты интегрировать цифровые лаборатории и современное оборудование.

Такой подход имеет и трудности. Часть учеников, привыкших к шаблонам «дай формулу — подставлю числа», сначала терялась перед открытыми вопросами. Но именно преодоление этих барьеров, отмечает Стебливец, развивает критическое мышление: подростки, которые раньше говорили «я не понимаю физику», теперь активно вовлечены в процесс, поскольку видят практический смысл.

Что ждет учителей дальше

Базовый этап дал основу для следующего — отраслевого обучения, которое продлится с сентября по декабрь 2026 года. К нему присоединились уже более 3700 учителей, 490 образовательных управленцев и 980 кандидатов в тренеры. Они будут работать с модельными учебными программами, содержанием конкретных образовательных отраслей и образовательными ресурсами.

Директоры и управленческие команды на базовом этапе проходили темы командного взаимодействия, стратегического развития, финансового планирования и управления рисками. Это должно обеспечить учителям поддержку на местах, чтобы те не оставались с вызовами реформы наедине.

Какие инструменты из обучения уже готовы использовать педагоги, показано на примере компетентностно-ориентированных заданий (КОЗ). Они помогают ученику анализировать, делать выбор, решать проблему, аргументировать и создавать собственное решение — а не просто воспроизводить изученное.