В западных областях квартиры дорожают двузначными темпами, тогда как аренда в Киеве и Одессе после обстрелов подешевела. Аналитики ЛУН посчитали, сколько сейчас стоит купить и арендовать жилье в Украине.

Жилье для ВПЛ в Харьковской области сейчас оформляют по отдельным программам, а на свободном рынке цены на покупку и аренду квартир в Украине меняются неравномерно: в западных областях жилье дорожает двузначными темпами, тогда как в Киеве и Одессе аренда подешевела.

Свежие данные о стоимости жилья обнародовал портал недвижимости ЛУН, на который ссылается РБК-Украина. За год больше всего подорожали небольшие квартиры, а двухкомнатные и трехкомнатные прибавляли в цене значительно медленнее.

Сколько стоит купить квартиру

На вторичном рынке Луцка однокомнатная квартира теперь стоит 63 тысячи долларов — это на 26% дороже, чем год назад. Двухкомнатное жилье оценивают в 69,5 тысячи долларов (+7%), а трехкомнатное — в 75 тысяч долларов (+2%).

На первичном рынке средняя цена квадратного метра приближается к тысяче долларов и составляет 960 долларов. Стоимость зависит от класса: «комфорт» — 940 долларов за квадрат, «премиум» — 960, а «бизнес» — 980 долларов. Жилья эконом-класса в Луцке сейчас в продаже вообще нет.

Что происходит с арендой

Вместе с покупкой дорожает и аренда. По состоянию на конец августа за однокомнатную квартиру в Луцке просят в среднем 18 тысяч гривен в месяц. По подсчетам ЛУН, жители города тратят на аренду «однушки» около 63% зарплаты, а чтобы накопить на собственное жилье, придется откладывать весь заработок в течение почти 9 лет.

Спрос на западные области остается высоким: в Ивано-Франковске аренда подорожала более чем на 40%. В то же время в столице и Одессе из-за усиления обстрелов аренда наоборот дешевеет — в Киеве однокомнатное жилье можно снять в среднем за 18 тысяч, а в Одессе — за 13,4 тысячи гривен.

Как купить жилье дешевле

Для тех, у кого нет всей суммы сразу, работает государственная льготная ипотека «єОселя»: первый взнос можно сделать от 10% стоимости квартиры. В самых дорогих городах на стартовый платеж придется накопить до 636 тысяч гривен. Часть застройщиков предлагает рассрочку, а в Луцке 4 компании подключены к программе «єОселя».

Ранее Politeka сообщала, квартиры в Черновцах подорожали вдвое — «однушка» стоит 60 тысяч долларов.

Также Politeka сообщала, адвокат рассказал, как не нарваться на мошенников при аренде квартиры.