После смерти мужа или жены второй из супругов может оформить себе пенсию по потере кормильца. В ПФУ объяснили, при каких условиях эту выплату вообще назначают и когда она бывает больше собственной пенсии человека.

Пенсия в Украине может меняться по разным причинам. Однако переход на выплату по потере кормильца — отдельный случай, который требует осознанного решения человека. После смерти мужа или жены второй из супругов имеет право перейти на пенсию по потере кормильца, и в части случаев такая выплата оказывается больше собственной пенсии.

В Пенсионном фонде Украины подчеркнули: сам факт смерти жены или мужа автоматически пенсию не увеличивает. Выплату назначают лишь при выполнении определенных законодательством условий, пояснили в ПФУ.

Что влияет на размер новой выплаты

Размер пенсии по потере кормильца рассчитывают с учетом сразу нескольких факторов: какую пенсию получал или должен был бы получать умерший; сколько нетрудоспособных членов семьи имеют право на выплату; а также соотношение собственной пенсии человека и потенциальной выплаты после потери кормильца.

Как поясняет Пенсионный фонд, если собственная пенсия человека невысока, а умершие муж или жена имели больший страховой стаж или заработок, переход на новую выплату может ощутимо повлиять на ежемесячную сумму. При этом это не происходит автоматически — человек сам решает, какой вид пенсии ему выгоднее получать.

Как оформить переход на новую выплату

Тот, кто уже получает собственную пенсию, но имеет право на выплату по потере кормильца, должен подать заявление на переход. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующими документами, после чего специалисты рассчитают размер новой выплаты.

Какие документы нужны

Перед переходом стоит выяснить, какой именно будет сумма, ведь разные виды пенсий рассчитываются по отдельным правилам. Обычно для оформления необходимы свидетельство о смерти кормильца, документы, подтверждающие родственную связь, паспорт и идентификационный код заявителя. Точный перечень уточнят в сервисном центре ПФУ или через личный кабинет на портале электронных услуг.

В ПФУ также напомнили, что пенсии в Украине могут пересчитываться и по другим основаниям — из-за изменений законодательства, индексации или приобретения дополнительного страхового стажа. В отдельных случаях такой пересчет происходит автоматически, без обращения человека.

Напомним, студенты дневной формы обучения, которые получают пенсию по потере кормильца, могут официально работать на каникулах без риска потерять выплату — главное условие заключается в сохранении статуса учащегося и возраста до 23 лет.

Ранее Politeka сообщала, пенсия в размере 30% от зарплаты: в ПФУ рассказали, кто имеет право на такие выплаты.