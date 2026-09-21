Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 22 по 28 сентября показывает кратковременные дожди в начале недели и постепенное потепление до +20° в выходные.

синоптики уже предупреждали о дождях накануне, и теперь новый недельный прогноз для Киевской области снова подтверждает неустойчивую погоду с кратковременными осадками в начале недели и дальнейшим потеплением к концу периода.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, с 22 по 28 сентября температура днем в Киевской области будет колебаться от +14° до +20°, а ночью — от +8° до +13°.

Во вторник, 22 сентября, в Киеве и области будет малооблачно, днем воздух прогреется до +15°, а ночью столбики термометров опустятся до +10°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 23 сентября, облачность сменится прояснениями, днем сохранится отметка +15°, а ночью похолодает до +8°. Осадков в этот день не ожидается.

В четверг, 24 сентября, облачность будет переменной, дневная температура опустится до +14° — это самый прохладный день недели, ночью воздух охладится до +11°. Синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 25 сентября, облачно с прояснениями, воздух днем прогреется до +17°, а ночью опустится до +8°. Осадков не прогнозируют.

В субботу, 26 сентября, облачность будет переменной, а столбики термометров днем поднимутся до +20° — это самый теплый день недели, ночью температура составит +10°.

В воскресенье, 27 сентября, погода сохранится на отметке +20° днем, ночью — +13°, облачность переменная, без осадков. В понедельник, 28 сентября, воздух немного охладится до +19° днем и +13° ночью, облачность также переменная, осадков не ожидается.

Таким образом, самым теплым днем недели станет субота, 26 сентября, с максимумом +20°, а самым прохладным — четверг, 24 сентября, когда днем будет лишь +14°. Перепад температур за неделю составляет 6°. Осадки прогнозируют во вторник, 22 сентября, и в четверг, 24 сентября.

Из-за возможных осадков в начале недели жителям Киевской области стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем на мокрой дороге. В прохладные вечера и ночи, когда температура опускается до +8°, лучше одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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