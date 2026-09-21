Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 22 по 28 вересня показує короткочасні дощі на початку тижня та поступове потепління до +20° у вихідні.

синоптики вже попереджали про дощі напередодні, і тепер новий тижневий прогноз для Київської області знову підтверджує нестійку погоду з короткочасними опадами на початку тижня та подальшим потеплінням до кінця періоду.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, з 22 по 28 вересня температура вдень у Київській області коливатиметься від +14° до +20°, а вночі — від +8° до +13°.

У вівторок, 22 вересня, у Києві та області буде малохмарно, вдень повітря прогріється до +15°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +10°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 23 вересня, хмарність зміниться проясненнями, вдень утримається позначка +15°, а вночі похолодає до +8°. Опадів цього дня не очікується.

У четвер, 24 вересня, хмарність буде мінливою, денна температура опуститься до +14° — це найпрохолодніший день тижня, вночі повітря охолоне до +11°. Синоптики знову прогнозують можливі опади.

У п’ятницю, 25 вересня, хмарно з проясненнями, повітря вдень прогріється до +17°, а вночі опуститься до +8°. Опадів не прогнозують.

У суботу, 26 вересня, хмарність буде мінливою, а стовпчики термометрів вдень піднямуться до +20° — це найтепліший день тижня, вночі температура становитиме +10°.

У неділю, 27 вересня, погода утримається на позначці +20° вдень, вночі — +13°, хмарність мінлива, без опадів. У понеділок, 28 вересня, повітря трохи охолоне до +19° вдень і +13° вночі, хмарність також мінлива, опадів не очікується.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 26 вересня, з максимумом +20°, а найпрохолоднішим — четвер, 24 вересня, коли вдень буде лише +14°. Перепад температур за тиждень становить 6°. Опади прогнозують у вівторок, 22 вересня, та у четвер, 24 вересня.

Через можливі опади на початку тижня жителям Київської області варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом на мокрій дорозі. У прохолодні вечори й ночі, коли температура опускається до +8°, краще одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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