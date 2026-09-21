В Украине на фоне общей мобилизации работодатели все чаще требуют от сотрудников критически важных предприятий пройти военно-врачебную комиссию перед подачей документов на бронирование. Юристы объяснили, законны ли такие требования.

Критерии бронирования от мобилизации изменили, а вопрос военно-врачебной комиссии остается одним из самых острых для работников критически важных предприятий. Поводом для разъяснения стало обращение украинца, который столкнулся с давлением на работе: руководство настойчиво требовало пройти медицинский осмотр в ТЦК перед тем, как внести его в списки на отсрочку.

Об этом написали адвокаты на портале «Юристы.UA». Они подчеркивают, что во время общей мобилизации подобные требования со стороны работодателей случаются регулярно, однако лишены законных оснований. Отсутствие актуальных данных о прохождении медицинского осмотра не является препятствием для получения официального статуса забронированного.

«Юридически отсутствие ВЛК сейчас не влияет на возможность получения бронирования. Если вы бронируетесь через «Дию», система точно пропустит. Но работодатель может требовать прохождения», — пояснил адвокат Вячеслав Кирда.

Как работает электронная система бронирования

Цифровизация значительно упростила процесс бронирования от мобилизации. Когда предприятие подает заявку в электронном виде, автоматизированные системы проверяют только факт официального трудоустройства и наличие человека в реестрах военнообязанных. Никаких блокировок из-за отсутствия отметки о военно-врачебной комиссии на этом этапе не происходит.

Правоведы советуют анализировать каждый случай отдельно. Несмотря на то, что закон не обязывает проходить медосмотр только ради брони, внутренняя политика предприятия или сопутствующие распоряжения ТЦК и СП могут создавать ситуации, когда военнообязанному придется самостоятельно принимать решение о визите к врачам.

Что делать, если работодатель требует ВЛК

Если руководство настаивает на прохождении военно-врачебной комиссии перед оформлением брони, юристы советуют сначала выяснить, на каком основании выдвигается такое требование. Поскольку закон не обязывает проходить медосмотр только ради отсрочки, стоит попросить письменное подтверждение требования и сверить его с действующими правилами военного учета.

Ранее Politeka сообщала, как обжаловать решение ВЛК, если осмотр провели неправильно.

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