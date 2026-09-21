В Україні на тлі загальної мобілізації працедавці дедалі частіше вимагають від працівників критично важливих підприємств пройти військово-лікарську комісію перед поданням документів на бронювання. Юристи пояснили, чи законні такі вимоги.

Критерії бронювання від мобілізації змінили, а питання військово-лікарської комісії досі лишається одним із найгостріших для працівників критично важливих підприємств. Приводом для роз'яснення стало звернення українця, який зіткнувся з тиском на роботі: керівництво наполегливо вимагало пройти медичний огляд у ТЦК перед тим, як внести його до списків на відстрочку.

Про це написали адвокати на порталі «Юристи.UA». Вони наголошують, що під час загальної мобілізації подібні вимоги з боку працедавців трапляються регулярно, проте вони позбавлені законних підстав. Відсутність актуальних даних про проходження медичного огляду не є перешкодою для отримання офіційного статусу заброньованого.

«Юридично відсутність ВЛК наразі не впливає на можливість отримання бронювання. Якщо ви бронюєтеся через «Дію», система точно пропустить. Але роботодавець може вимагати проходження», — пояснив адвокат В'ячеслав Кирда.

Як працює електронна система бронювання

Цифровізація значно спростила процес бронювання від мобілізації. Коли підприємство подає заявку в електронному вигляді, автоматизовані системи перевіряють лише факт офіційного працевлаштування та наявність особи в реєстрах військовозобов'язаних. Жодних блокувань через відсутність відмітки про військово-лікарську комісію на цьому етапі не відбувається.

Правознавці радять аналізувати кожен випадок окремо. Попри те, що закон не зобов'язує проходити медогляд суто заради броні, внутрішня політика підприємства або супутні розпорядження ТЦК та СП можуть створювати ситуації, коли військовозобов'язаному доведеться самостійно ухвалювати рішення щодо візиту до лікарів.

Що робити, якщо роботодавець вимагає ВЛК

Якщо керівництво наполягає на проходженні військово-лікарської комісії перед оформленням броні, юристи радять спершу з'ясувати, на якій підставі висувається така вимога. Оскільки закон не зобов'язує проходити медогляд суто заради відстрочки, варто попросити письмове підтвердження вимоги та звірити його з чинними правилами військового обліку.

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