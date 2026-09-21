З 1 жовтня 2026 року фіксований тариф на електроенергію для населення в Україні лишається на рівні 4,32 грн за кВт·год, а вночі за двозонного обліку — 2,16 грн. Водночас НКРЕКП готує новий добровільний тариф, за якого ціна світла змінюватиметься протягом доби.

Тарифи на електроенергію в Україні з 1 жовтня залишаються без змін — для більшості побутових споживачів і надалі діє фіксована ціна 4,32 грн за кВт·год. Уряд зберіг базовий тариф для населення, тож у жовтневих платіжках українців не буде подорожчання світла.

Тим, хто користується двозонним лічильником, у нічні години — з 23:00 до 07:00 — електроенергію рахують із коефіцієнтом 0,5. Тобто за чинної базової ціни нічна енергія коштує вдвічі дешевше — 2,16 грн за кВт·год. Це правило також продовжує діяти в жовтні 2026 року.

Фіксовану ціну 4,32 грн за кВт·год уряд зберіг до 31 жовтня 2026 року. Що буде після цієї дати, офіційно поки не оголошено: регулятор може повернутися до питання перегляду тарифу пізніше.

Паралельно Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 15 вересня схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії. Йдеться про новий, добровільний тариф — динамічну ціну, повідомляє OBOZ.UA з посиланням на роз'яснення регулятора.

Що таке динамічний тариф

За таким договором вартість кВт·год змінюватиметься протягом доби — залежно від цін на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку. На відміну від тарифу «день-ніч» із фіксованими годинами та коефіцієнтами, заздалегідь визначеного «дешевого» періоду тут немає: ціна може бути різною в різні дні.

Практично це означає, що споживач зможе вмикати бойлер, пральну чи посудомийну машину, електроопалення або заряджати електромобіль у години, коли електроенергія на ринку дешевша, і так зменшувати рахунок за світло.

Хто зможе перейти на новий тариф

Перехід добровільний — автоматично нікого на динамічну ціну не переводять, а договір укладають лише за згодою споживача. Для цього потрібен інтелектуальний лічильник, який фіксує споживання за розрахунковими періодами. Постачальники, що обслуговують понад 200 тисяч клієнтів, зобов'язані мати публічну комерційну пропозицію з динамічною ціною.

Перед укладенням договору постачальник має пояснити, від чого залежатиме ціна, та попередити про вигоди, витрати й ризики. У години високого попиту світло за новою схемою може коштувати дорожче, ніж за чинним фіксованим тарифом 4,32 грн за кВт·год.

Раніше Politeka повідомляла, тарифи на воду на Кіровоградщині можуть переглянути — влада обговорює тариф «Дніпро-Кіровоград».

Також Politeka повідомляла, у кого з мобільних операторів найдешевші тарифи.