22 сентября стоит сосредоточиться на искренности в общении и терпении в делах — именно эти качества определят настроение дня для большинства знаков.

22 сентября принесет день, когда слова и эмоции будут ощущаться острее обычного. Кому-то придется наконец сказать то, что давно откладывал, кому-то — сдержать творческий порыв, а кому-то — просто насладиться вниманием окружающих. Прогноз на этот день опубликовало издание Horoscope.com, и в нем каждому знаку зодиака отведен свой акцент дня.

Овен

Сегодня на работе может возникнуть необходимость важного, хоть и неудобного телефонного разговора — возможно, позвонит кто-то из близких друзей или партнер. Тема будет такой, что откладывать ее дальше не стоит, даже если придется отвлечься от дел и привлечь немного внимания коллег. Не бойтесь сделать этот шаг: разговор, скорее всего, не будет иметь негативных последствий, а напротив принесет облегчение. Лучше разобраться с вопросом сейчас, чем носить его в себе еще несколько дней. Вечером вы точно почувствуете, что сняли с плеч груз.

Телец

У Тельцов сегодня есть шанс открыть в себе талант, о котором они даже не подозревали, — возможно, что-то творческое: рисование, музыка или рукоделие. Первые попытки могут казаться неуверенными и неуклюжими, и это нормально для любого нового дела. Главное — не сдаваться сразу и дать себе время привыкнуть к новому занятию. Со временем оно может превратиться в настоящее удовольствие и даже дополнительный источник дохода. Воспринимайте этот день как старт эксперимента, а не экзамен на мастерство.

Близнецы

Близнецы сегодня будут выглядеть особенно привлекательно — окружающие это точно заметят. Возможно повышенное внимание со стороны незнакомцев и даже легкая ревность партнера, если тот рядом. Не стоит напрягаться из-за этого: воспринимайте комплименты и взгляды спокойно, как приятный бонус дня. Если есть настроение обновить гардероб, именно сейчас удачный момент для онлайн-шопинга — интуиция в вопросах стиля сегодня работает на максимум.

Рак

У Раков сегодня может странно вести себя телефон: обрывы связи, звонки, которых на самом деле не было, или жалобы собеседников, что не могли дозвониться. Это не повод искать мистические объяснения — скорее стоит проверить техническое состояние гаджета или связаться с оператором. Мелкие технические сбои лучше решить сразу, чтобы не пропустить важный звонок позже.

Лев

Львам стоит вернуться к финансовым планам и посмотреть на них более реалистично. Часть ожиданий может оказаться завышенной, и достичь желаемого удастся не так быстро, как хотелось бы. Это не повод отказываться от цели — просто стоит скорректировать бюджет и дать себе больше времени. Терпение сегодня работает лучше спешки, а спокойный пересмотр расходов поможет избежать лишнего стресса в ближайшие недели.

Дева

Если у Девы есть симпатия к кому-то из коллег, спешить с признанием чувств сегодня не стоит. Излишняя открытость может испугать человека и повредить развитию отношений, даже если чувства взаимны. Лучше дать ситуации развиваться естественно, не форсируя события. Терпение и спокойствие — лучшие союзники Девы в романтических вопросах этого дня.

Весы

У Весов сегодня особенно острый творческий инстинкт — идеи для текста, музыки или рисунка могут появляться и исчезать мгновенно. Чтобы не потерять ценные мысли, стоит держать под рукой блокнот или заметки в телефоне и записывать все сразу. Фиксация одной идеи часто тянет за собой следующую, так что не стесняйтесь записывать даже, на первый взгляд, мелочи.

Скорпион

День для Скорпионов обещает неожиданную встречу со старым знакомым, которая может раскрыть его с совершенно новой стороны. Внезапно окажется, что дружеские отношения на самом деле скрывают более глубокую симпатию. Стоит внимательно прислушаться к собственным ощущениям и попытаться понять, есть ли взаимность. Если да — не бойтесь сделать следующий шаг и предложить встретиться уже в новом формате. Ярлык «просто друг» иногда мешает увидеть очевидное.

Стрелец

У Стрельцов отношения — текущие или те, что только начинаются — могут столкнуться с конфликтом характеров. Если оба партнера упрямы, есть риск превратить мелкий спор в затяжное противостояние. Лучше искать решение, выгодное для обеих сторон, чтобы никто не чувствовал себя проигравшим. Такой подход поможет отношениям двигаться вперед, а не застревать на одном месте.

Козерог

Козерогам сегодня может подвернуться возможность поднять доходы через творческую или технологическую деятельность — например, что-то связанное с видео, графикой или цифровыми инструментами. Может возникнуть неуверенность, справитесь ли вы с новым направлением, но это скорее внутренние сомнения, чем реальное препятствие. Стоит внимательно оценить предложение и, если оно выглядит реалистичным, смело браться за дело. Немного веры в собственные силы — и результат может превысить ожидания.

Водолей

Планы Водолеев на встречу с партнером сегодня могут сорваться из-за обстоятельств, не зависящих ни от кого из них, — работа или семейные дела. Если партнер отменяет встречу, не стоит обижаться или искать виноватых: это никому не поможет, а только испортит настроение. Лучше перенести свидание на другой день — короткая пауза только сделает встречу приятнее.

Рыбы

У Рыб сегодня хороший день для домашнего уюта: семья поможет сделать жилье теплее и уютнее, а результат точно вызовет искренние комплименты. Единственный нюанс — партнер может быть отсутствующим по обстоятельствам, которые вы не контролируете. Не стоит из-за этого расстраиваться: наслаждайтесь временем с родными и пригласите их заглянуть еще раз, когда партнер будет рядом.