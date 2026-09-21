Понад 3700 вчителів долучилися до галузевого навчання, що триватиме з вересня до грудня, і впроваджують авторські курси та інтегроване навчання в пілотних ліцеях.

У вересні 2026 року пілотні академічні ліцеї України почали працювати за моделлю старшої профільної школи, і тепер вчителі цих закладів отримали перші практичні інструменти для роботи. Базовий етап їхнього навчання тривав із 10 серпня до 5 вересня, а організовувало його Міністерство освіти і науки у межах програми LEARN спільно зі Світовим банком.

Суть змін у тому, що вчитель тепер не просто «дає матеріал», а допомагає старшокласникам будувати власну освітню траєкторію. За словами вчительки англійської мови ліцею №3 Могилева-Подільського Валентини Дунайської, профільна школа — це «школа не про те, що ми хочемо дати учневі, а про те, що учень хоче і може взяти для свого майбутнього».

Курси за вибором та індивідуальні траєкторії

На навчанні вчителі розбирали Державний стандарт профільної середньої освіти, типову освітню програму, профілі та вибіркові курси. Окремо опрацювали роль кар’єрного освітнього радника та інклюзивне навчання. Головний практичний результат — педагоги тепер вміють розробляти авторські курси вільного вибору: від потреб та інтересів учнів до цілей, змісту, очікуваних результатів, завдань і оцінювання.

Валентина Дунайська каже, що сприймає авторський курс уже не як додатковий набір тем, а як «освітній продукт, який відповідає потребам конкретних учнів». Такий підхід, за її словами, допомагає формувати індивідуалізовану освітню траєкторію кожного школяра.

Інтегроване навчання замість окремих предметів

Для природничої галузі нова модель означає перехід від предметів до інтегрованих курсів. Учителька фізики Криворізького Покровського ліцею Ірина Стеблівець пояснює: «Ми беремо тему, наприклад “Вода”, і розглядаємо її як хімічну сполуку, як середовище життя, як ресурс і як фізичне тіло одночасно». Це дозволяє вивчати проблему, а не предмет, і через STEM-проєкти інтегрувати цифрові лабораторії та сучасне обладнання.

Такий підхід має і труднощі. Частина учнів, які звикли до шаблонів «дай формулу — підставлю числа», спочатку розгублювались перед відкритими питаннями. Але саме подолання цих бар’єрів, зауважує Стеблівець, розвиває критичне мислення: підлітки, які раніше казали «я не розумію фізику», тепер активно залучені до процесу, бо бачать практичний сенс.

Що чекає на вчителів далі

Базовий етап дав основу для наступного — галузевого навчання, яке триватиме з вересня до грудня 2026 року. До нього долучились уже понад 3700 вчителів, 490 освітніх управлінців та 980 кандидатів у тренерів. Вони працюватимуть із модельними навчальними програмами, змістом конкретних освітніх галузей та освітніми ресурсами.

Директори й управлінські команди на базовому етапі проходили теми командної взаємодії, стратегічного розвитку, фінансового планування та управління ризиками. Це має забезпечити вчителям підтримку на місцях, щоб ті не залишались з викликами реформи наодинці.

Які інструменти з навчання вже готові навчити педагогів і педагогинь, показано на прикладі компетентносно-орієнтованих завдань (КОЗ). Вони допомагають учневі аналізувати, робити вибір, розв’язувати проблему, аргументувати й створювати власне рішення — а не просто відтворювати вивчене.