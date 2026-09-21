Ризики дефіциту продуктів у Київській області насамперед стосуються товарів із коротким терміном зберігання — овочів, фруктів, свіжого мʼяса та риби. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, уточнивши, що з базовим продовольчим кошиком ситуація повністю контрольована.

Дефіцит продуктів у Київській області поки що не загрожує базовому кошику, але ризики реальні для окремих категорій швидкопсувних товарів. Фахівці процеси в галузі пояснюють насамперед логістичними проблемами та наслідками атак Росії по складах українських і іноземних компаній.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький наголосив, що Україна повністю забезпечена основними продуктами харчування власного виробництва. Ідеться про хліб, крупи, м'ясо, цукор та олію.

За словами очільника Мінагрополітики, хлібом та борошном країна забезпечена на 100%. При внутрішньому споживанні близько 6 млн тонн Україна вирощує понад 24 млн тонн пшениці, тож дрібний імпорт у цій категорії не є критичним. Пшеничну, ячну, вівсяну, гречану та кукурудзяну крупи виробляють у рази більше, ніж потрібно внутрішньому ринку.

Соняшникової олії виробляється приблизно у 10 разів більше, ніж споживає населення. Також Україна залишається експортно орієнтованою за цукром, яйцями та м'ясом птиці. Основні обсяги картоплі, моркви, буряка, цибулі та капусти вирощуються всередині країни.

Де можливі ризики дефіциту

Найбільш ймовірним, за словами Тараса Висоцького, є виникнення дефіциту овочів і фруктів — вони потребують швидкої реалізації та є об'ємними для транспортування. Частково ризики стосуються свіжої та охолодженої продукції на льоду, зокрема свіжого м'яса та риби.

Окремі товари можуть тимчасово зникати з полиць через проблеми з доставкою після атак РФ на склади. Водночас міністр наголосив, що ризиків дефіциту немає щодо інших категорій товарів, а навіть за умови повної відсутності імпорту базові потреби населення будуть закриті.

Сіль залишається імпортним товаром, оскільки основні родовища перебувають на тимчасово окупованій території України. Рис також доводиться імпортувати через природно-кліматичні обмеження для його вирощування.

Що робити споживачам

Експерти радять не скуповувати товари про запас, оскільки ризики носять тимчасовий і локальний характер. Головний дефіцит, ймовірно, виникатиме саме у швидкопсувному сегменті, тож запасатися такою продукцією надовго недоцільно.

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