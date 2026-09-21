«Бойова» повістка може прийти рекомендованим листом, і це юридично прирівнюється до особистого вручення. Розповідаємо, з якого моменту ТЦК вважає документ врученим і коли настає обов'язок з'явитися.

Мобілізація в Україні: юрист пояснив, що буде, якщо не забрати лист від ТЦК з пошти — ситуація, з якою зіткнулися десятки тисяч військовозобов'язаних. Тепер юристи окремо розтлумачили випадок, коли так звана «бойова» повістка приходить поштою і чи може ТЦК відправити людину на службу без особистого підпису про отримання.

З 18 травня 2024 року в Україні діє оновлений порядок оповіщення військовозобов'язаних, затверджений постановою Кабінету міністрів №560. Він, зокрема, дозволяє ТЦК надсилати повістки рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Юридично такий лист прирівнюється до особистого вручення повістки під підпис.

Коли повістка поштою вважається врученою

Юристи підкреслюють головне: повістка вважається врученою навіть тоді, коли людина фізично не поставила підпису. Це відбувається у двох випадках — коли адресат відмовився від листа (на відправленні ставиться відповідна відмітка) або коли пошта повернула відправлення через «неможливість вручення», зокрема через відсутність військовозобов'язаного за місцем реєстрації.

Ключовий момент: належним вважається надсилання саме на адресу, яку військовозобов'язаний повідомив ТЦК при уточненні даних. Якщо лист пішов на стару адресу, а людина вже там не живе — це може стати підставою для оскарження. Однак якщо адреса актуальна, факт «не отримав, бо не був вдома» не звільняє від обов'язку з'явитися.

Що таке «бойова» повістка і чи можна опинитися на службі без підпису

«Бойовою» у побуті найчастіше називають мобілізаційне розпорядження — документ, після якого військовозобов'язаного направляють безпосередньо до визначеної військової частини. Така повістка, як і будь-яка інша, може бути надіслана звичайним рекомендованим листом.

Важливо розуміти: сам факт поштового повідомлення не є автоматичним «зарахуванням» до війська. Після явки військовозобов'язаного направляють на військово-лікарську комісію (ВЛК), тобто вважаються придатними за станом здоров'я лише після медичного висновку. Тому призов без особистого вручення можливий лише тоді, коли всі попередні етапи вже пройдені, а людина просто ухиляється від з'явлення за викликом.

Що робити, якщо повістка прийшла поштою

Юристи радять не ігнорувати такий лист. По-перше, зафіксувати дату: день отримання або день відмітки про невручення — саме від неї відраховується строк явки. По-друге, якщо є чинна підставі для відстрочки або бронювання — негайно повідомити про це ТЦК документально, бо сам факт «бойової» повістки не скасовує статус відстрочки. По-третє, у разі незгоди з фактом належного вручення рішення ТЦК можна оскаржити в судовому порядку.

Юристи наголошують: уникнути наслідків через «не отримав» практично неможливо, оскільки законодавча презумпція вручення працює на користь ТЦК. Саме тому варто тримати оновлені дані, з'являтися за викликом, а за наявності пільги — одразу оформлювати підтвердження відстрочки чи бронювання.

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