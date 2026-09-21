Риски дефицита продуктов в Киевской области в первую очередь касаются товаров с коротким сроком хранения — овощей, фруктов, свежего мяса и рыбы. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, уточнив, что с базовой продовольственной корзиной ситуация полностью контролируемая.

Дефицит продуктов в Киевской области пока не угрожает базовой корзине, но риски реальны для отдельных категорий скоропортящихся товаров. Специалисты в отрасли объясняют это прежде всего логистическими проблемами и последствиями атак России по складам украинских и иностранных компаний.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий подчеркнул, что Украина полностью обеспечена основными продуктами питания собственного производства. Речь идет о хлебе, крупах, мясе, сахаре и масле.

По словам главы Минагрополитики, хлебом и мукой страна обеспечена на 100%. При внутреннем потреблении около 6 млн тонн Украина выращивает более 24 млн тонн пшеницы, поэтому мелкий импорт в этой категории не является критическим. Пшеничную, ячменную, овсяную, гречневую и кукурузную крупы производят в разы больше, чем нужно внутреннему рынку.

Подсолнечного масла производится примерно в 10 раз больше, чем потребляет население. Также Украина остается экспортно ориентированной по сахару, яйцам и мясу птицы. Основные объемы картофеля, моркови, свеклы, лука и капусты выращиваются внутри Украины.

Где возможны риски дефицита

Наиболее вероятным, по словам Тараса Высоцкого, является возникновение дефицита овощей и фруктов — они требуют быстрой реализации и являются объемными для транспортировки. Частично риски касаются свежей и охлажденной продукции во льду, в частности свежего мяса и рыбы.

Отдельные товары могут временно исчезать с полок через проблемы с доставкой после атак РФ по складам. В то же время министр подчеркнул, что рисков дефицита нет касательно других категорий товаров, и даже при полном отсутствии импорта базовые потребности населения будут закрыты.

Соль остается импортным товаром, поскольку основные месторождения находятся на временно оккупированной территории Украины. Рис также приходится импортировать из-за природно-климатических ограничений для его выращивания.

Что делать потребителям

Эксперты советуют запанически не скупать товары, поскольку риски носят временный и локальный характер. Главный дефицит, вероятно, будет возникать именно в скоропортящемся сегменте, поэтому запасаться такой продукцией надолго нецелесообразно.

Высоцкий резюмировал: базовой корзиной Украина обеспечена, а дефицит может касаться только товаров с коротким сроком хранения.

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