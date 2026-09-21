Швеція збільшила виплати іноземцям за добровільне повернення до країни походження — максимальна сума сягає 350 тис. крон на одного дорослого.

Виплати для українців за кордоном останніми тижнями обросли міфами — у соцмережах активно шириться інформація, нібито Швеція платить українцям до 350 тис. крон за добровільне повернення додому. Насправді програма існує, але українців із тимчасовим захистом вона не стосується.

Про те, як насправді працює шведська програма повернення, розповіла українка в Швеції Асіят Дорохова, яка веде блог у мережі. Її відео про великі виплати розлетілося соцмережами й породило чимало запитань: чи можна повернутися зі Швеції в Україну й отримати гроші.

Скільки Швеція платить за повернення

Швеція збільшила виплати іноземцям, які вирішили добровільно повернутися до країни походження. Максимально одному дорослому можуть виплатити 350 тисяч шведських крон — це приблизно 32 тисячі євро.

Для сімей передбачені окремі ліміти: подружжю — до 500 тис. крон (близько 45,7 тис. євро), а за кожну дитину додатково нараховують приблизно 2300 євро. Загальна максимальна сума на одну родину — до 600 тис. крон, тобто близько 55 тис. євро.

Хто може отримати гроші

Отримати ці виплати може не кожен іноземець із дозволом на проживання у Швеції. Шведська міграційна служба обмежує програму людьми, які мають тимчасовий дозвіл на проживання на певних підставах: ідеться про статус біженця, квотних біженців та тих, хто отримав дозвіл через возз'єднання сім'ї з особою зі статусом біженця.

Чому українці не отримають гроші

Тимчасовий захист для українців є окремим статусом, тому його наявність сама по собі не дає права на виплату за добровільне повернення. Також на допомогу не розраховують ті, хто приїхав до Швеції за робочою або студентською візою, а також люди, які вже отримали громадянство Швеції.

Тож поширене в соцмережах формулювання, що «Швеція платить українцям 350 тис. крон за повернення додому», некоректне. Сама сума виплати існує, але програма не поширюється на українців лише через те, що вони перебувають у країні за тимчасовим захистом.

Окремо українка розповіла про повсякденні труднощі життя у Швеції. Одна з головних проблем для новоприбулих — отримання персонального номера, без якого складно орендувати житло та користуватися частиною сервісів. Після його отримання доросла людина може розраховувати приблизно на 500 євро на місяць державної підтримки, а без офіційної роботи держава може оплачувати оренду житла.

Що варто знати українцям у Швеції

Без достатнього знання шведської або англійської мови знайти роботу у Швеції дуже складно, однак шведську мову можна вивчати безкоштовно в межах державних освітніх програм. Складне лікування та операції значною мірою покриває держава, але на прийом до вузьких спеціалістів доводиться чекати тижнями, а іноді й місяцями.

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