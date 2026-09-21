Швеция увеличила выплаты иностранцам за добровольное возвращение в страну происхождения — максимальная сумма достигает 350 тыс. крон на одного взрослого.

Выплаты для украинцев за границей в последние недели обросли мифами — в соцсетях активно распространяется информация, будто Швеция платит украинцам до 350 тыс. крон за добровольное возвращение домой. На самом деле программа существует, но украинцев с временной защитой она не касается.

О том, как на самом деле работает шведская программа возвращения, рассказала украинка в Швеции Асият Дорохова, которая ведет блог в сети. Ее видео о больших выплатах разлетелось по соцсетям и породило немало вопросов: можно ли вернуться из Швеции в Украину и получить деньги.

Сколько Швеция платит за возвращение

Швеция увеличила выплаты иностранцам, которые решили добровольно вернуться в страну происхождения. Максимально одному взрослому могут выплатить 350 тысяч шведских крон — это примерно 32 тысячи евро.

Для семей предусмотрены отдельные лимиты: супружеской паре — до 500 тыс. крон (около 45,7 тыс. евро), а за каждого ребенка дополнительно начисляют примерно 2300 евро. Общая максимальная сумма на одну семью — до 600 тыс. крон, то есть около 55 тыс. евро.

Кто может получить деньги

Получить эти выплаты может не каждый иностранец с разрешением на проживание в Швеции. Шведская миграционная служба ограничивает программу людьми, которые имеют временное разрешение на проживание на определенных основаниях: речь идет о статусе беженца, квотных беженцах и тех, кто получил разрешение через воссоединение семьи с лицом, имеющим статус беженца.

Почему украинцы не получат деньги

Временная защита для украинцев является отдельным статусом, поэтому ее наличие само по себе не дает права на выплату за добровольное возвращение. Также на помощь не рассчитывают те, кто приехал в Швецию по рабочей или студенческой визе, а также люди, которые уже получили гражданство Швеции.

Поэтому распространенная в соцсетях формулировка, что «Швеция платит украинцам 350 тыс. крон за возвращение домой», некорректна. Сама сумма выплаты существует, но программа не распространяется на украинцев лишь потому, что они находятся в стране по временной защите.

Отдельно украинка рассказала о повседневных трудностях жизни в Швеции. Одна из главных проблем для новоприбывших — получение персонального номера, без которого сложно арендовать жилье и пользоваться частью сервисов. После его получения взрослый человек может рассчитывать примерно на 500 евро в месяц государственной поддержки, а при отсутствии официальной работы государство может оплачивать аренду жилья.

Что стоит знать украинцам в Швеции

Без достаточного знания шведского или английского языка найти работу в Швеции очень сложно, однако шведский язык можно изучать бесплатно в рамках государственных образовательных программ. Сложное лечение и операции в значительной мере покрывает государство, но приема у узких специалистов приходится ждать неделями, а иногда и месяцами.

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