Благотворительные фонды, образовательные проекты и общественные организации собрали бесплатные программы для детей защитников: лагеря, стипендии, психологические группы и восстановительные ретриты. Как ими воспользоваться — рассказываем со ссылкой на сводный перечень платформы Dityam.com.ua.

Денежная помощь для ВПЛ и выплаты — не единственная поддержка, на которую могут рассчитывать семьи военных. Для детей защитников и защитниц в 2026 году открыты бесплатные лагеря, стипендии и психологические группы. Как сообщает veteran.com.ua, эти программы разбросаны по сайтам десятков фондов, поэтому платформа Dityam.com.ua собрала их в один перечень, который обновляется ежедневно.

Одну из самых доступных программ предлагает ОО «Важливі» — бесплатные онлайн-группы психологической поддержки для детей 7–15 лет. Отдельно набирают группы для детей воинов, детей пропавших без вести и тех, кто потерял маму или папу. Занятия длятся час раз в неделю, в группе 7–10 участников, а полный курс рассчитан на 3–4 месяца. Если ребенок пережил потерю, с нее должно пройти более двух месяцев. Заявку подают через анкету на сайте организации.

Для подростков 12–16 лет, пострадавших от войны, в том числе детей военных, фонд Рината Ахметова проводит бесплатный STEM-лагерь «Блогер Кемп». Программа сочетает STEM-занятия, психологическую поддержку, спорт и творчество. Вторая осенняя смена продлится с 23 октября по 1 ноября 2026 года.

Проект «Здоров'я дітей України» при поддержке Rotary приглашает детей 7–11 лет на 18-дневный восстановительный ретрит в Польше. Право на участие имеют дети, чьи мама или папа не вернулись с войны или пропали без вести после 1 января 2024 года. Нужен заграничный паспорт ребенка, а участие возможно только один раз. Ближайшие смены запланированы на 4–21 октября, 3–20 ноября и 30 ноября – 17 декабря.

Фонд «Голоси дітей» приглашает подростков 12–17 лет в семидневный кемп «Володар стихій» на западе Украины — детей военнослужащих берут в первую очередь. Для жен и детей военных фонд также проводит КЕМП+ — трехнедельную программу, где взрослые и дети работают с психологами отдельно; о регистрации объявляют в соцсетях фонда. ОО «Українські мурахи» устраивает «Канікули в горах» для семей погибших защитников с детьми 6–16 лет: с момента потери должно пройти от 6 до 12 месяцев, и семья не должна быть участницей похожих проектов.

На образовательном направлении дистанционная школа «Оптіма» вместе с БФ «За майбутнє дітей» частично или полностью покрывает обучение в 1–11 классах, а дистанционный колледж OPTIMA предлагает первокурсникам стипендии от 62 до 100% стоимости обучения на 2026/2027 учебный год. Шестимесячная программа профориентации Generation+ для подростков 14–17 лет бесплатна для детей военных и ветеранов: участники проходят модули самопознания, карьеры и soft skills офлайн в больших городах или онлайн. Благотворительный фонд «Діти Героїв» сопровождает до 18 лет детей, которые из-за войны потеряли маму, папу или обоих родителей, — от экстренной психологической помощи до наставничества.

Как воспользоваться программами

Чтобы не пропустить дедлайны и попасть в нужную смену, на платформе Dityam.com.ua советуют действовать по четырем шагам. Сначала проверьте условия конкретной программы: возраст ребенка, статус семьи, а для части проектов — сколько времени прошло с момента потери. Далее подготовьте документы, подтверждающие статус ребенка; для заграничных поездок, как ретрит в Польше, нужен еще и заграничный паспорт.

Подавайте заявку заранее, ведь лагеря, кемпы и ретриты имеют фиксированные даты смен. Перед подачей переходите на официальную страницу программы по ссылке со страницы каждой возможности — условия и сроки могут меняться. По состоянию на сентябрь платформа собрала 1 116 возможностей для детей 0–18 лет из 305 источников в Украине и за рубежом.

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