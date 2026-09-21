По закону часть пенсионных выплат могут удержать с получателя. Речь и об алиментах, и о возмещении убытков — в некоторых случаях человек рискует потерять до половины пенсии.

Доплата к пенсии в Украине может обернуться обратной стороной — в некоторых случаях Пенсионный фонд имеет право взыскать с получателя часть денежного обеспечения. Украинское законодательство предусматривает удержание определенной суммы из официальных доходов на основании решения суда, постановления или приговора. Пенсионерам, грозит потеря до 50% государственных выплат по состоянию на сентябрь 2026 года.

По каким причинам «урезают» пенсию

По закону украинцы могут потерять до половины суммы своих пенсионных выплат. Удержание денег осуществляется в таких случаях:

на содержание членов семьи (алименты);

на возускачение, убытков от хищения имущества предприятия/организации;

на возмещение убытков, причиненных в результате телесного повреждения, а также в связи со смертью потерпевшего.

В Пенсионном фонде уточнили, что по другим причинам взыскание не может превышать 20% финансового обеспечения. Получателям средств необходимо своевременность уведомлять контролирующий орган об изменении жизненных обстоятельств, влияющих на расчет пенсии.

«Деньги излишне выплаченных сумм в результате злоупотреблений со стороны пенсионера или представления страхователем недостоверных данных могут быть возвращены добровольно или взысканы на основании решений территориальных органов ПФУ и в судебном порядке», — говорится на портале.

Гарантии для пенсионеров

Отдельно в Украине хотят изменить подход к правилам исполнения судебных решений, касающихся принудительного взыскания денег из пенсии. Речь идет о гарантировании минимальной суммы, которая должна остаться у получателя после вычета долга.

Эту сумму хотят установить на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — 2 595 грн в 2026 году. Например, если пенсия составляет 3 000 грн, а взыскать нужно 20%, то у гражданина доля всего 2 400 грн.

Согласно предложенному подходу, удержать все 600 грн (20%) не разрешили бы, поскольку остаток не достигает предельного размера. Стоит учесть, что нововведение не предусматривает полного списания задолженности, а лишь устанавливает нижнюю планку для взыскания.

Что еще изменится в 2027 году

Кроме того, в Украине планируют повысить прожиточный минимум в 2027 году. Это пересмотр минимальной суммы пенсионного обеспечения, ведь она зависит от размера ПМ для нетрудоспособных лиц. С 1 января могут установить показатель 2 878 грн вместо 2 595 грн.

Это напрямую повлияет и на нижнюю границу, которую планируют гарантировать после удержания долга: чем выше прожиточный минимум, тем большая сумма остается у пенсионера на руках даже вопреки взысканию.

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