За законом частину пенсійних виплат можуть утримати з одержувача. Йдеться і про аліменти, і про відшкодування збитків — у деяких випадках людина ризикує втратити до половини пенсії.

Доплата до пенсії в Україні може обернутися зворотним боком — у деяких випадках Пенсійний фонд має право стягнути з отримувача частину грошового забезпечення. Українське законодавство передбачає утримання певної суми з офіційних доходів на підставі рішення суду, постанови чи вироку. Пенсіонерам загрожує втрата до 50% державних виплат станом на вересень 2026 року.

Чому можуть урізати пенсію

За законом українці можуть втратити до половини суми своїх пенсійних виплат. Утримання грошей здійснюється в таких випадках:

утримання коштів на утримання членів сім'ї (аліменти);

відшкодування збитків від розкрадання майна підприємства чи організації;

відшкодування збитків, завданих там у наслідок смерті потерпілого.

У Пенсійному фонді уточнили, що з інших підстав стягнення не може перевищувати 20% фінансового забезпечення. Отримувачам коштів потрібно вчасно повідомляти контролюючому органу про зміну життєвих обставин, які впливають на розрахунок пенсії.

«Виплати надміру сплачених сум у результаті зловживань із боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних можуть бути повернуті добровільно або стягнуті на підставі рішень територіальних органів ПФУ та в судовому порядку», — йдеться на порталі.

Гарантії для пенсіонерів

Окремо в Україні хочуть змінити підхід до правил виконання судових рішень щодо примусового стягнення грошей з пенсії. Йдеться про гарантування мінімальної суми, яка має лишитися в одержувача після вирахування боргу.

Цю суму хочуть встановити на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — 2 595 гривень у 2026 році. Наприклад, якщо пенсія становить 3 000 гривень, а стягнути потрібно 20%, у громадянина залишиться лише 2 400 гривень.

А запропонованим підходом утримати всі 600 гривень (20%) не дозволяється б, оскільки залишок не досягає граничного розміру. Варто врахувати, що нововведення не передбачає повного списання заборгованості, а лише встановлює нижню планку для стягнення.

Що ще зміниться у 2027 році

Окрім цього, в Україні планують підвищити прожитковий мінімум у 2027 році. Це означає перегляд мінімальної суми пенсійного забезпечення, адже вона залежить від розміру ПМ для непрацездатних осіб. З 1 січня можуть встановити показник 2 878 гривень замість 2 595 гривень.

Це безпосередньо вплине і на нижню межу, яку планують гарантувати після утримання боргу: що вищий прожитковий мінімум, то більша сума лишатиметься у пенсіонера на руках навіть попри стягнення.

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