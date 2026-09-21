Благодійні фонди, освітні проєкти та громадські організації зібрали безкоштовні програми для дітей захисників: табори, стипендії, психологічні групи та відновлювальні ретрити. Як скористатися — розповідаємо з посиланням на зведений перелік платформи Dityam.com.ua.

Грошова допомога для ВПО і виплати — не єдина підтримка, на яку можуть розраховувати родини військових. Для дітей захисників і захисниць у 2026 році відкриті безкоштовні табори, стипендії та психологічні групи. Як повідомляє veteran.com.ua, ці програми розкидані по сайтах десятків фондів, тож платформа Dityam.com.ua зібрала їх в один перелік, який оновлюється щодня.

Одну з найдоступніших програм пропонує ГО «Важливі» — безкоштовні онлайн-групи психологічної підтримки для дітей 7–15 років. Окремо набирають групи для дітей воїнів, дітей зниклих безвісти й тих, хто втратив маму чи тата. Заняття тривають годину раз на тиждень, у групі 7–10 учасників, а повний курс розрахований на 3–4 місяці. Якщо дитина пережила втрату, від неї має минути понад два місяці. Заявку подають через анкету на сайті організації.

Для підлітків 12–16 років, які постраждали від війни, зокрема дітей військових, фонд Ріната Ахметова проводить безкоштовний STEM-табір «Блогер Кемп». Програма поєднує STEM-заняття, психологічну підтримку, спорт і творчість. Друга осіння зміна триватиме з 23 жовтня до 1 листопада 2026 року.

Проєкт «Здоров'я дітей України» за підтримки Rotary запрошує дітей 7–11 років на 18-денний відновлювальний ретрит у Польщі. Право на участь мають діти, чиї мама чи тато не повернулися з війни або зникли безвісти після 1 січня 2024 року. Потрібен закордонний паспорт дитини, а участь можлива лише один раз. Найближчі зміни заплановані на 4–21 жовтня, 3–20 листопада та 30 листопада – 17 грудня.

Фонд «Голоси дітей» запрошує підлітків 12–17 років у семиденний кемп «Володар стихій» на заході України — дітей військовослужбовців беруть передусім. Для дружин і дітей військових фонд також проводить КЕМП+ — тритижневу програму, де дорослі й діти працюють із психологами окремо; про реєстрацію оголошують у соцмережах фонду. ГО «Українські мурахи» влаштовує «Канікули в горах» для родин загиблих захисників із дітьми 6–16 років: від втрати має минути від 6 до 12 місяців, і родина не повинна бути учасницею схожих проєктів.

На освітньому напрямі дистанційна школа «Оптіма» разом із БФ «За майбутнє дітей» частково або повністю покриває навчання в 1–11 класах, а дистанційний коледж OPTIMA пропонує першокурсникам стипендії від 62 до 100% вартості навчання на 2026/2027 навчальний рік. Шестимісячна програма профорієнтації Generation+ для підлітків 14–17 років безкоштовна для дітей військових і ветеранів: учасники проходять модулі самопізнання, кар'єри та soft skills офлайн у великих містах або онлайн. Благодійний фонд «Діти Героїв» супроводжує до 18 років дітей, які через війну втратили маму, тата чи обох батьків, — від екстреної психологічної допомоги до наставництва.

Як скористатися програмами

Щоб не пропустити дедлайни й потрапити в потрібну зміну, на платформі Dityam.com.ua радять діяти за чотирма кроками. Спочатку перевірте умови конкретної програми: вік дитини, статус родини, а для частини проєктів — скільки часу минуло від втрати. Далі підготуйте документи, що підтверджують статус дитини; для закордонних поїздок, як-от ретриту в Польщі, потрібен ще й закордонний паспорт.

Подавайте заявку заздалегідь, адже табори, кемпи й ретрити мають фіксовані дати змін. Перед поданням переходьте на офіційну сторінку програми за посиланням зі сторінки кожної можливості — умови й строки можуть змінюватися. Станом на вересень платформа зібрала 1 116 можливостей для дітей 0–18 років із 305 джерел в Україні та за кордоном.

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