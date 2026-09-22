Українських восьмикласників перевірять на цифрову грамотність, а до тестування додадуть тему штучного інтелекту. Це дасть змогу оцінити, наскільки підлітки готові працювати з сучасними технологіями.

Шкільне харчування у Черкаській області цього навчального року стало безкоштовним, але зміни в українських школах тривають. Тепер вони торкнуться й оцінювання: восьмикласників перевірять на цифрову грамотність, а до тестування додадуть нову тему — штучний інтелект.

Про це повідомляє видання «Версії». Перевірка стосується вміння працювати з інформацією в цифровому середовищі: шукати потрібні дані, оцінювати їхню достовірність і безпечно користуватися сучасними технологіями.

Тепер до завдань додають тему штучного інтелекту. Це означає, що школярів перевірятимуть і на розуміння того, як працюють нейромережі, чим небезпечний контент, створений ШІ, і як відрізняти згенеровані тексти чи зображення від реальних.

Такий крок не випадковий: штучний інтелект дедалі частіше використовують у навчанні, роботі та побуті, тому базові знання про нього стають частиною цифрової грамотності. Критично оцінювати те, що «підказує» нейромережа, тепер так само важливо, як і вміти працювати з комп'ютером.

Для школи нова тема означає, що вчителям доведеться більше уваги приділяти не лише технічним навичкам, а й розвитку критичного мислення в роботі з цифровими інструментами. Учнів навчатимуть не сприймати автоматично все, що видає штучний інтелект, а перевіряти інформацію з кількох джерел.

Що варто знати учням і батькам

Точну дату проведення тестування й перелік завдань у матеріалі не уточнюють, тож батькам і школярам радять стежити за оголошеннями школи. Водночас уже зараз корисно тренувати базові навички: вміти перевіряти факти, розпізнавати фейки та критично ставитися до відповідей, які дають чат-боти й нейромережі.

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