Мобілізація в Україні триває, але працівники територіальних центрів комплектування не мають законних повноважень самостійно зупиняти автомобілі на блокпостах — таке право належить виключно поліцейським.

Правила мобілізації в Україні знову в центрі уваги — цього разу адвокатка роз'яснила, чи мають право працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) зупиняти автомобілі та перевіряти водіїв на блокпостах.

Як пояснила адвокатка Юлія Антонюк у коментарі УНІАН, працівники ТЦК не мають законних повноважень самостійно зупиняти транспортні засоби. Таке право належить виключно поліцейським.

Хто має право зупиняти авто

Право зупиняти транспорт передбачене статтею 35 закону «Про Національну поліцію» і не поширюється на працівників ТЦК. На блокпостах зазвичай працюють спільні групи поліції та військових. Після зупинки автомобіля поліцейські можуть залучати представників ТЦК для перевірки військово-облікових документів.

При цьому для самої зупинки мають бути законні підстави. Порядок перевірки документів та огляду транспорту під час воєнного стану регулюють закон «Про правовий режим воєнного стану» та постанови Кабміну №1455 і №1456. Вони визначають правила роботи офіційних блокпостів і перелік осіб, які мають право проводити перевірки.

Чи законні мобільні блокпости

За словами Антонюк, так звані мобільні блокпости не передбачені жодним нормативно-правовим актом. Тож про законність перевірки документів чи огляду транспорту на них не йдеться. Якщо блокпост створений незаконно, водій має право не зупиняти автомобіль.

У таких випадках правоохоронці можуть скласти адміністративний протокол про невиконання вимоги щодо зупинки транспорту. Теоретично можливе переслідування чи спроби перекрити рух, однак на практиці це трапляється рідко, особливо в містах.

Що робити водієві під час зупинки

Антонюк радить під час зупинки спокійно уточнювати, хто саме проводить перевірку, вимагати службове посвідчення та пояснення правових підстав зупинки. Також варто фіксувати події на відео, а за ознак перевищення повноважень — викликати поліцію та звертатися до адвоката.

Якщо людину доставили до ТЦК, адвокатка радить їхати туди разом із захисником. У багатьох випадках після вручення повістки люди можуть спокійно залишити ТЦК, а подальші питання вирішуються у робочому порядку.

Раніше Politeka повідомляла, чи можуть ТЦК блокувати картки ухилянтів.

Також Politeka повідомляла, як потрапити саме до обраної бригади без ТЦК.